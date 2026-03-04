Netflix anuncia el “Juego del calamar” con famosos: quiénes son

Netflix acaba de anunciar su próximo proyecto, inspirado en la exitosa serie coreana “El juego del calamar”: un reality donde los famosos probarán su destreza en distintos juegos de habilidad física e ingenio.

La plataforma líder de streaming ya lanzó su formato reality inspirado en el juego del calamar, pero esta temporada promete nuevos desafíos diseñados explícitamente para las celebrities.

Esta nueva temporada, que aún no tiene fecha de estreno, incluirá a 8 famosos, entre ellos ex estrellas de reality, del deporte y una artista musical.

Quiénes son los famosos que estarán en “Squid Game: El Desafío VIP”

Entre los nombres que mostraron en el adelanto de Netflix se encuentra el hermano del actor Zac Efron, Dylan Efron, ganador de la tercera temporada de The Traitors.

También estará Hannah Godwin, del reality de citas The Bachelor, Kim Zolciak, de las originales “The Real Housewives of Atlanta”, y la ex Spice Girl y cantante Mel B.

Ryan Serhant, ex participante de “Owning Manhattan”, el campeón de la NBA y ex pareja de Khloé Kardashian, Tristan Thompson, y Viper, quien tomó popularidad por formar parte del reality “El juego del calamar: el desafío” y ser el fan favorite de la temporada.