Tres argentinos en pista: Colapinto, Varrone y Colnaghi en un fin de semana histórico en Melbourne

El automovilismo argentino vivirá un fin de semana histórico con la apertura de la temporada 2026 en el circuito de Melbourne, donde tres pilotos del país estarán presentes en las categorías que acompañan al Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi competirán en Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, respectivamente, una coincidencia inédita para el deporte motor nacional.

El foco principal estará puesto en Franco Colapinto, quien afrontará el arranque de su temporada en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El joven piloto argentino continúa consolidándose dentro del paddock de la Fórmula 1 y llega al circuito australiano con grandes expectativas para el inicio del campeonato.

Varrone en la Fórmula 2

En paralelo, Nicolás Varrone hará su debut en la Fórmula 2, categoría antesala de la F1. El piloto de Ingeniero Maschwitz correrá con el equipo Van Amersfoort Racing y tendrá su primera experiencia oficial en la divisional, con la meta de adaptarse rápidamente y comenzar a sumar resultados que lo acerquen a su objetivo de llegar a la máxima categoría.

Colnaghi en la Fórmula 3

El tridente argentino lo completa Mattia Colnaghi, quien competirá en la Fórmula 3, otra de las categorías formativas del automovilismo internacional. Su presencia refuerza el protagonismo de Argentina en el automovilismo de proyección, en un escenario que reúne a las principales promesas del mundo.

La actividad en Melbourne comenzará con entrenamientos y clasificaciones durante la semana, mientras que las carreras se disputarán entre el viernes y el domingo, en horarios adaptados al huso argentino debido a la diferencia con Australia.

La coincidencia de tres pilotos argentinos en el mismo fin de semana dentro del universo de la Fórmula 1 representa un hecho poco frecuente y marca un momento de fuerte presencia nacional en el automovilismo internacional, con tres jóvenes talentos que buscan abrirse camino en la elite del deporte motor.

Los horarios del fin de semana

Jueves 5

18:50 – F3 | Práctica (Colnaghi)

20:00 – F2 | Práctica (Varrone)

22:30 – F1 | Práctica 1 (Colapinto)

Viernes 6

00:00 – F3 | Clasificación (Colnaghi)

00:55 – F2 | Clasificación (Varrone)

02:00 – F1 | Práctica 2 (Colapinto)

21:15 – F3 | Carrera Sprint (Colnaghi)

22:30 – F1 | Práctica 3 (Colapinto)

Sábado 7

00:10 – F2 | Carrera Sprint (Varrone)

02:00 – F1 | Clasificación (Colapinto)

18:50 – F3 | CARRERA (Colnaghi)

21:25 – F2 | CARRERA (Varrone)

Domingo 8