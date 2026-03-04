Chayanne arrasa en Argentina: sumó un cuarto show

El regreso de Chayanne a la Argentina se transformó en un verdadero fenómeno. En el marco de su gira internacional "Bailemos Otra Vez Tour", el cantante puertorriqueño agotó funciones y confirmó un cuarto show en el Movistar Arena, consolidando una seguidilla de presentaciones que convocan a miles de fanáticos.

El artista ya se presentó el 24 y 25 de febrero y el 1° de marzo en el estadio cubierto de Villa Crespo, y volverá a subir al escenario el 7 de marzo con localidades agotadas. Los shows forman parte de un tour que repasa los grandes éxitos de su carrera y también incorpora canciones más recientes, en un espectáculo pensado para distintas generaciones de seguidores.

Con producción de Fenix Entertainment, el recital combina una puesta en escena dinámica con banda en vivo y un importante cuerpo de bailarines. Chayanne despliega su energía característica en un repertorio que incluye clásicos como "Torero", "Salomé", "Provócame" y "Dejaría todo", además de temas más actuales como "Bailando Bachata".

Uno de los momentos más celebrados por el público llega cuando el cantante interpreta "Salomé", transformando el escenario en una pista de baile y reafirmando el apodo que lo acompaña desde hace años: "el rey del pop latino". En el show también sorprende con un segmento especial en el que interpreta "Don't Stop 'Til You Get Enough", de Michael Jackson, que luego deriva en su canción "Boom Boom".

La conexión con el público es uno de los puntos más destacados del espectáculo. En una de sus primeras presentaciones en Buenos Aires, Chayanne invitó a sus fans a colocarse rosas detrás de la oreja durante el concierto. El gesto fue replicado por cientos de seguidoras, y el artista compartió luego imágenes del momento en sus redes sociales, donde escribió: "Qué hermosas se ven con sus rosas".

El cantante también suele mostrar parte de la intimidad de sus preparativos antes de salir al escenario. En su cuenta de la red social X compartió videos donde se lo ve realizando ejercicios abdominales y estiramientos para mantener la energía durante el show. En otro posteo, publicó un ensayo junto a sus coristas interpretando "Un siglo sin ti", en un clima distendido previo a las presentaciones.