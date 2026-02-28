Chayanne se prepara para sus últimos tres shows en el Movistar Arena

El cantante Chayanne se prepara para dar sus últimos tres shows en el Movistar Arena, con entradas agotadas, y hacer bailar y cantar a todo el público argentino con “Bailemos otra vez”.

El artista se presentará este 1, 4 y 7 de marzo en el citado lugar del barrio porteño de Villa Crespo.

El músico, quien hacía cinco años no venía al país, en sus primeros dos shows se lució con "Provócame" "Torero", "Salomé" y "Dejaría todo", entre las más salientes.

También presentó otros de sus hits como "Bailando Bachata", "Boom Boom", "Caprichosa", "Y tú te vas", "Yo te amo", "Candela", "Tu pirata", "Completamente enamorados" y “Si nos quedara poco tiempo”, temas con los que las fanáticas no paraban de cantar y bailar junto a él.

Seguramente este domingo Chayanne deslumbrará a su público como siempre sucede cuando se encuentra con sus fans argentinas que lo admiran y esperan ansiosamente cada uno de los encuentros con el artista.__IP__

Además, el cantante puertoriqueño estará el 13 de marzo en el Estadio Vélez Sarsfield frente a más de 45.000 espectadores que ya agotaron las entradas y que esperan disfrutar del gran show.