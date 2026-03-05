Por casi un millón de dólares estafó a Aerolíneas Argentinas

Un hombre de 30 años fue detenido en el partido bonaerense de Tres de Febrero acusado de realizar una estafa millonaria contra Aerolíneas Argentinas mediante la manipulación del sistema informático de su programa de millas.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, en el marco de una causa por ciberdelincuencia que investiga una presunta defraudación cercana al millón de dólares.

La investigación se inició tras una denuncia presentada ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, que convocó a la Unidad Investigativa Contra la Corrupción para esclarecer la maniobra.

Sistema alterado

De acuerdo con la pesquisa, entre diciembre de 2023 y enero de 2025 el acusado habría alterado el sistema informático del programa "Aerolíneas Plus". La maniobra consistía en modificar parámetros técnicos del sistema de compra de millas para adquirirlas a valores muy inferiores a los reales.

Según indicaron fuentes de la investigación, las millas obtenidas mediante este mecanismo se utilizaron para emitir pasajes a distintos destinos, entre los que figuran Cancún, Ezeiza, Madrid y Roma.

Tras tareas de inteligencia, análisis informáticos e intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia, los investigadores lograron identificar al presunto responsable y localizar su domicilio en la localidad de Ciudadela.

Con esa información, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, a cargo del juez Sebastián Casanello, ordenó un allanamiento que se concretó en una vivienda ubicada sobre la calle Pedro Elizalde.

Durante el operativo, en el que también participó el Departamento Técnico de Cibercrimen, los agentes detuvieron al sospechoso y secuestraron dos notebooks, dos teléfonos celulares y dos discos rígidos, entre otros elementos que serán analizados en el marco de la causa.