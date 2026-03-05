Le dieron perpetua a un femicida en el primer juicio por jurados en Salta

El primer juicio por jurados realizado en Salta concluyó ayer con una condena a prisión perpetua para Víctor Manuel Márquez, hallado culpable del femicidio de Dalma Salomé Bataches. Tras más de dos horas de deliberación, el jurado popular declaró por unanimidad culpable al acusado del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género, con ensañamiento y alevosía. Luego del veredicto, el juez técnico Guillermo Pereyra le impuso la pena de prisión perpetua, tal como establece el Código Penal.

El debate fue llevado adelante por la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, junto al fiscal Daniel Espilocín, quienes representaron al Ministerio Público Fiscal durante el proceso.

Durante sus alegatos finales, Sodero Calvet sostuvo que toda la evidencia presentada en el juicio respaldaba de manera contundente la hipótesis de la Fiscalía. En su exposición, presentó a Dalma como una persona con historia, vínculos y proyectos, remarcando que lo que se juzgaba eran hechos concretos y no formas de vida.

La fiscal explicó que la prueba médica fue clave para demostrar el ensañamiento en el crimen. Según los peritos, la joven no murió de manera instantánea sino tras una secuencia prolongada de golpes, asfixia y traumatismo craneoencefálico. Las lesiones fueron vitales, lo que indicó que la víctima permaneció consciente durante el ataque y atravesó un proceso agónico.

También se acreditó la alevosía y el contexto de violencia de género. De acuerdo con la acusación, el crimen ocurrió en un lugar oscuro y aislado, donde Dalma se encontraba indefensa y sin posibilidad de pedir ayuda. La Fiscalía sostuvo que el acusado utilizó su superioridad física para dominarla y luego abandonó el cuerpo en un sitio cubierto de basura, lo que reforzó la hipótesis de un femicidio.

El proceso

El proceso judicial comenzó el lunes 2 de marzo con la selección de los doce miembros titulares del jurado y cuatro suplentes, elegidos entre 72 ciudadanos convocados para participar como potenciales jurados. Durante tres jornadas se escucharon los testimonios de testigos, peritos y especialistas, además de la exposición de las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa.

Los alegatos finales estuvieron dirigidos exclusivamente al jurado, que luego recibió las instrucciones del juez y se retiró a deliberar a puertas cerradas en una sala especial donde nadie más podía acceder.

El vocero del jurado anunció finalmente el veredicto: culpable por homicidio calificado por femicidio, alevosía y ensañamiento. Tras conocerse la decisión, el juez Pereyra agradeció la participación de los ciudadanos por su compromiso con este nuevo sistema de juzgamiento y posteriormente dictó la pena de prisión perpetua.

El crimen ocurrió la noche del 17 de septiembre de 2024 bajo el puente viejo del barrio Santa Lucía, donde fue hallado el cuerpo sin vida de Dalma Salomé Bataches. El caso se convirtió así en el primero resuelto mediante juicio por jurados en la provincia de Salta desde la implementación de la ley 8478.