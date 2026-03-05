Dictarán educación financiera en los colegios secundarios

La Provincia y la Universidad Nacional de Salta avanzan de manera articulada en la implementación de la educación financiera temprana en los colegios secundarios, con el objetivo de que los estudiantes incorporen herramientas básicas para comprender, administrar y tomar decisiones responsables sobre los recursos económicos desde edades tempranas.

En ese marco, la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales, junto al secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, mantuvieron una reunión de trabajo con el rector de la UNSa, Miguel Nina, con el propósito de consolidar acciones conjuntas que garanticen la aplicación efectiva de la Ley Provincial N.º 8378.

La normativa establece que todos los alumnos del Nivel Secundario, tanto de instituciones públicas como privadas, deben acceder a contenidos de educación financiera temprana como parte de su formación integral, una iniciativa que busca responder a los desafíos económicos actuales y a la necesidad de preparar a los jóvenes para la vida adulta.

En las secundarias

Desde el Ministerio de Educación se informó que, a partir de la promulgación de la ley, la educación financiera comenzó a implementarse de manera transversal en las escuelas secundarias. Los contenidos se abordan desde distintas materias, como Matemática, Estadística, Economía, Historia y Ética y Ciudadanía, lo que permite integrar conceptos financieros a situaciones cotidianas y a distintos campos del conocimiento.

Este enfoque apunta no solo a la adquisición de nociones técnicas, sino también al desarrollo del pensamiento crítico, la planificación responsable y la comprensión del impacto de las decisiones económicas en la vida personal y social.

Capacitación docente

Durante el encuentro, las autoridades provinciales y universitarias coincidieron en la necesidad de fortalecer la capacitación docente para ampliar y profundizar estos espacios de enseñanza. En ese sentido, se acordó avanzar en acciones conjuntas que tomen como referencia el trabajo que viene desarrollando la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, especialmente en experiencias de formación articuladas con áreas de Educación y Economía de la Provincia, incluyendo iniciativas vinculadas a nuevas tecnologías e inteligencia artificial.

Como resultado de este trabajo conjunto, se proyecta una capacitación ampliada destinada a docentes del Nivel Medio, tanto de Capital como del interior provincial, con el objetivo de integrar saberes teóricos y prácticos sobre finanzas personales, ahorro, consumo responsable y planificación económica, para luego trasladarlos al aula.

Formación

Desde el Gobierno provincial destacaron que la incorporación de la educación financiera en el sistema educativo fortalece la formación integral de los jóvenes, promueve actitudes responsables y contribuye al desarrollo de conocimientos clave para la toma de decisiones informadas en contextos económicos cada vez más complejos.

De la reunión participaron además el secretario Institucional y de Administración Patricio Gutiérrez, la coordinadora Estratégica de Planeamiento y Desarrollo Educativo Analía Guardo, la vicerrectora de la UNSa María Rita Martearena y su equipo de gestión, junto a la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, Teodelina Zuviría.