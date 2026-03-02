Inicio de clases en Salta: y los chicos volvieron a las aulas

Con mochilas listas, guardapolvos planchados y la rutina escolar nuevamente en marcha, cerca de 450 mil estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario regresan hoy a las aulas en toda la provincia para dar inicio al ciclo lectivo 2026. Salta se ubica así entre las 15 provincias que comienzan este lunes el calendario escolar, que se extenderá hasta el 18 de diciembre.

Inicio de clases en la escuela fray Roque Chielli. Pablo Yapura.

El acto oficial será encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz a partir de las 9 en la Escuela N° 4.063 “Dr. Victorino de la Plaza” de Cachi. Estará acompañado por la ministra de Educación y Cultura Cristina Fiore Viñuales, el intendente Américo Liendro y autoridades provinciales y municipales.

Mientras en las ciudad de Salta, las escuelas ya recibieron a sus alumnos del turno mañana, que comenzaron su jornada a las 8, y se extenderá en algunos casos hasta las 12.15, mientras que los que tienen la jornada extendida, estarán en las instituciones escolares públicas de la provincia hasta las 15.

Desde el Ministerio de Educación señalaron que durante el receso se trabajó en la puesta a punto de los establecimientos escolares, con tareas de limpieza de tanques, desinfección y reparaciones en techos y sanitarios. No obstante, se reconoció que en algunas instituciones, especialmente en la zona sur del área metropolitana, Cerrillos y La Merced, las lluvias recientes generaron inconvenientes que fueron atendidos en los días previos al inicio.

El comienzo de clases estará marcado por el paro nacional convocado por Confederación de Trabajadores de la Educación, medida a la que el principal gremio local, Asociación Docente Provincial, confirmó su adhesión. Desde el Gobierno provincial indicaron que no prevén un acatamiento masivo y recordaron que rige el principio de “día no trabajado, día no pagado”.

En paralelo, se confirmó que habrá Copa de Leche desde el primer día y que se implementará un protocolo especial por los festejos del Último Primer Día (UPD), con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo en el inicio del ciclo lectivo. Así, entre expectativas, organización familiar y un escenario gremial tenso, Salta pone en marcha un nuevo año escolar.