Cristina Fiore y el inicio de las clases: "La Constitución establece que día no trabajado es día no pagado"

A horas del inicio del ciclo lectivo, la ministra de Educación de la Provincia, Cristina Fiore, trazó un panorama completo sobre el estado de los establecimientos escolares, el acuerdo salarial alcanzado con los gremios, el impacto de los recortes nacionales en el sistema educativo y las medidas adoptadas frente al escándalo de los postítulos irregulares. Además, se refirió a la posible medida de fuerza anunciada por algunos sindicatos, habló qué pasa si no van los docentes a trabajar el lunes y confirmó que cerca de 450 mil estudiantes volverán a las aulas en toda Salta.

En la entrevista con El Tribuno, la funcionaria detalló los trabajos de puesta a punto realizados en coordinación con intendentes y distintas áreas del Gobierno, explicó cómo quedó el salario docente tras la última negociación paritaria y precisó cuál será el criterio ante quienes hayan accedido a cargos mediante puntaje irregular, diferenciando las responsabilidades administrativas de las penales.

¿Con qué expectativas llegan al inicio de clases?

Llegamos con muchísima expectativa porque hemos trabajado mucho desde la segunda quincena de enero hasta la fecha. Estamos trabajando muchísimo en todo lo que es la puesta a punto, fundamentalmente a través de los intendentes, que con el esfuerzo conjunto de la Secretaría del Interior, Obras Públicas y Economía nos permite llegar al mismo tiempo a los distintos departamentos y municipios.

Estamos haciendo una serie de controles. Hay algunas escuelas que van a llegar realmente muy bien, en muy buenas condiciones. Otras están terminando trabajos. En algunas hemos tenido inconvenientes por las lluvias, sobre todo en la zona sur, en Cerrillos, puntualmente en La Merced y alrededores. Veníamos bien y las lluvias generaron algunos problemas.

Pero a rasgos generales estamos empezando muy bien, con una puesta a punto que no solo contempla limpieza de tanques y desinfección, sino también cuestiones más profundas como techos y baños.

Otro tema importante es la paritaria...

El Gobierno de la Provincia, a diferencia de lo que puede ocurrir en otros lugares, siempre mantuvo una instancia de diálogo. A lo largo del año pasado y los anteriores, siempre estuvo abierta. A veces las discusiones son duras, porque los gremios defienden los intereses de sus afiliados y nosotros tenemos las limitaciones presupuestarias, pero se llegó a un acuerdo paritario que para los docentes tiene particularidades importantes.

Primero, un aumento del 10% hasta junio, en diferentes cuotas, para todos. A los docentes se les vuelve a reconocer el incentivo que se había cortado, retroactivo a enero y febrero. Y el docente que recién se inicia tiene un incremento cercano al 14% de su salario.

Todo esto muestra un esfuerzo importante de la Provincia, priorizando la educación y trabajando para empezar las clases el lunes.

Respecto del incentivo docente, cerró en 27 mil pesos en diciembre para jornada simple. ¿Se mantiene esa cifra?

Sí, se paga en valores históricos. Nosotros estamos peleando el tema del incentivo a nivel nacional, la Provincia tiene un juicio en el medio y estamos aguardando eso.

Los recortes de Nación son importantes. Por ejemplo, las escuelas técnicas lo van a sufrir a través del INET. La Provincia enfrenta un doble escenario complejo: por un lado, la caída de la coparticipación por Ganancias, IVA y otros impuestos —casi más de 400 mil millones de pesos que dejaron de ingresar— y por el otro, los recortes nacionales y la retracción económica que hace que se recaude menos.

Para tener un dato concreto: el docente que recién inicia, con el incremento del 14%, ¿en cuánto quedó su salario?

Quedó en alrededor de 810 mil pesos. Estaba en aproximadamente 714 mil. Esto es para el docente que recién inicia con cuatro horas frente al aula. Y siempre recalco que el trabajo docente no es solo estar frente al aula; también implica preparar clases y muchas otras tareas.

CTERA anunció un paro para este lunes 2 y ADP dijo que se plegará. ¿Qué les dice a los padres? ¿Se envía a los chicos a la escuela? ¿Se descontará el día?

ADP sí lo anunció y se pliega. Hemos conversado con directores y no veo una idea masiva de paro. Les pido a los padres que empecemos con ganas y entusiasmo las clases el lunes.

La Constitución establece que día no trabajado, día no pagado. Eso está legalmente previsto. Además, el paro anunciado se vincula con la situación nacional, que es distinta a la de la Provincia. En Salta llegamos a un acuerdo el miércoles pasado, mientras que Nación recién convocará al Consejo del Salario este lunes, a raíz de un fallo judicial.

¿Cuántos chicos arrancan las clases y en qué niveles?

Arrancan todos los chicos, cerca de 450 mil estudiantes de todos los niveles obligatorios en toda la provincia.

¿Cómo avanza el sumario administrativo por el caso de los postítulos truchos?

Estamos muy agradecidos con la celeridad y responsabilidad de la Justicia. La denuncia la inicia el Ministerio cuando, en el proceso de titularizaciones, la Junta detecta irregularidades en títulos que acreditaban posgrados y otorgaban puntaje.

No era uno o dos casos, eran varios. Frente a eso hicimos directamente la denuncia penal porque entendimos que podía haber algo más serio detrás. La fiscal habla de una organización destinada a vender títulos apócrifos, donde se acreditaba un conocimiento que no se tenía y un puntaje que no se había merecido.

Hay personas detenidas en la zona norte y sur, y la imputación ya está avanzando.

¿Cómo va a seguir este punto en la Justicia y en la parte administrativa?

La investigación ha avanzado sobre un poco más de 50 docentes que accedieron a cargos en virtud de puntaje mal habido. Hay dos tipos de responsabilidades: administrativa y penal.

Si es una docente que aún no accedió a un cargo, pero tiene el título y pretendía titularizar, la sanción será administrativa: durante dos años no podrá presentarse nuevamente en Junta.

En cambio, los docentes que sí accedieron al cargo con ese puntaje irregular tienen responsabilidad administrativa y también penal, lo cual es más grave y lo determina la Justicia. Nosotros les vamos a iniciar el sumario correspondiente.