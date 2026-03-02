PUBLICIDAD

2 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Salta

Orgullo salteño en el Congreso: reconocieron a María Noel de Castro por su candidatura a una misión espacial

La ingeniera biomédica salteña fue distinguida en la Cámara de Diputados de la Nación por su postulación al programa PAM de Axiom Space, que impulsa misiones espaciales tripuladas.
Lunes, 02 de marzo de 2026 10:34
La ingeniera biomédica salteña María Noel de Castro Campos fue reconocida en la Cámara de Diputados de la Nación por su candidatura a integrar una misión espacial tripulada bajo el programa PAM de Axiom Space.

El reconocimiento fue impulsado por el diputado nacional Carlos Zapata, quien junto a María Emilia Orozco destacó la trayectoria y el mérito profesional de la joven salteña en el ámbito científico y tecnológico. El acto se realizó en el ámbito de Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

 

 

A través de sus redes sociales, Zapata expresó que se trata de un “orgullo salteño” y remarcó que el logro es fruto del “esfuerzo, la disciplina y el mérito”. También señaló que la ciencia y la tecnología “se construyen desde Salta para el mundo”.

De Castro Campos es candidata dentro del programa PAM (Private Astronaut Mission), una iniciativa que promueve misiones privadas al espacio y que posiciona a profesionales de distintos países en proyectos de alcance internacional. Su postulación representa un hito para la provincia y vuelve a poner a Salta en el mapa de la innovación científica global.

