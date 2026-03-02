Juicios por  jurados en Salta: ya quedaron conformados los 12 que definirán el veredicto

Salta atraviesa una jornada histórica en el Poder Judicial. Este lunes se llevó a cabo la primera audiencia de selección en el marco del debut del juicio por jurados en la provincia, el nuevo sistema que pone en manos de ciudadanos comunes la decisión sobre la culpabilidad o no de un imputado en delitos graves.

Fernando Leoni, director de Juicios por Jurados, explicó que fueron convocados 70 potenciales jurados, quienes participaron de la instancia de selección conocida como audiencia de voir dire. Allí, fiscalía y defensa realizaron preguntas para detectar posibles incompatibilidades o inhabilidades, con el objetivo de conformar un jurado “imparcial y justo”.

La convocatoria surge de un sorteo realizado en julio de 2025 sobre el padrón electoral, organizado por departamento. Es decir, los jurados se extraen del mismo distrito donde ocurrió el hecho. Para ser jurado se debe ser mayor de 18 años, saber leer y escribir y no pertenecer a fuerzas de seguridad, ni al Poder Judicial ni ejercer la abogacía, entre otras incompatibilidades previstas por ley.

Cerca de las 10 de la mañana quedaron definidos los primeros 16 jurados: 12 titulares y 4 suplentes. Tras la toma de juramento, comenzó el debate propiamente dicho. En este sistema, los doce ciudadanos son quienes deliberan y deciden el veredicto. El juez técnico no define la culpabilidad, sino que interviene posteriormente en caso de que corresponda fijar la pena.

El juicio en curso tiene una duración prevista de tres días. La ley establece un máximo de cinco jornadas para no afectar de manera prolongada a los ciudadanos convocados, ya que se trata de una carga pública obligatoria. Los jurados deben ausentarse de sus trabajos con justificación oficial y reciben una retribución aproximada de 65 mil pesos por día.

Las audiencias se desarrollan en jornadas completas que pueden extenderse hasta la tarde o noche, dependiendo del tiempo que demanden los testimonios. Tras las exposiciones iniciales de fiscalía y defensa, comienza la producción de pruebas con la declaración de testigos, etapa central para que el jurado pueda luego deliberar y emitir su veredicto.