Paritarias 2026: acuerdan suba del 10% hasta junio con incentivo docente y adicionales

En el primer semestre de 2026, los empleados de la administración pública provincial recibirán un 10% de incremento salarial. El acuerdo que firmaron el Gobierno y los gremios incluye además la reactivación de la Compensación Transitoria Docente, más el reconocimiento de ítems que benefician a la totalidad de los empleados del Estado.

La actualización salarial se aplicará de manera escalonada: 2,9% en febrero, 2% en abril, 2% en mayo y 3,1% en junio, acumulando el 10% previsto para el primer semestre del año. En este esquema, el pago de la Compensación Transitoria Docente será con retroactividad a enero.

A esta mejora se suma el otorgamiento de asistencia crítica, dedicación y alta por baja, medidas orientadas a fortalecer el funcionamiento de los servicios y reconocer el compromiso del personal en áreas clave.

Asimismo, el Gobierno informó que se iniciará el proceso paulatino de regularización de ordenanzas de escuelas.

Cabe recordar que desde diciembre la Provincia viene cumpliendo con una política de acompañamiento sostenido a los trabajadores, con pagos cada 15 días, incluyendo aguinaldo y el bono extraordinario de $200.000, en el marco de una administración responsable que busca sostener el empleo público, los servicios esenciales y el equilibrio fiscal.

En este contexto, y en beneficio del trabajador, se destacó que las próximas 20 semanas estarán contempladas con aumentos y adicionales, brindando previsibilidad y acompañamiento a las familias estatales.

Pago de salarios

En cuanto al cronograma de pago de sueldos, se anunció que el próximo sábado 28 del corriente todos los trabajadores de la administración pública percibirán los haberes de febrero con los incrementos y el incentivo incluidos.

En el encuentro participaron el jefe de Gabinete de Ministros, Sergio Camacho; el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales; el ministro de Salud Pública, Federico Mangione; el coordinador Administrativo del Gobierno, Nicolás Demitrópulos; la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo; además de secretarios de Estado y coordinadores de distintas áreas del Ejecutivo provincial.

Estuvieron presentes todos los sectores gremiales que participan en las reuniones paritarias.