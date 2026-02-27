Grand Bourg bajo asedio: robos exprés y patrullajes insuficientes

Los vecinos del barrio Grand Bourg, en la zona oeste de la ciudad de Salta, volvieron a encender la alarma de la problemática de la inseguridad.

Es que en los últimos 10 días, según denunciaron, se registraron al menos cinco robos consecutivos bajo una misma modalidad: hechos rápidos, al azar y cometidos durante la madrugada. Aunque en enero la dependencia policial fue recategorizada como comisaría y se renovó completamente su cúpula, los residentes sostienen que los recursos no alcanzan y que la respuesta judicial avanza con lentitud.

"No queremos que esto escale", repitieron. La modalidad se replica en distintos puntos de los barrios Las Magdalenas y Las Leñas II.

"Son robos exprés cometidos por gente que consumen drogas baratas y viene de barrios aledaños, pasan, encuentran algo al azar que vieron, saltan, lo agarran y salen corriendo", contó uno de los vecinos.

"Saltaron una reja y se metieron a una cochera, agarraron una bicicleta que estaba con cadena en las ruedas y se la llevaron colgando", relató otro vecino que pidió reserva de identidad por temor a represalias. "Después, le rompieron la cerradura a un auto y se llevaron la goma de auxilio y el gato", añadió.

Los hechos ocurren principalmente entre las 22 y las 6 de la mañana. Según describen los residentes, los delincuentes actúan en cuestión de minutos.

"Nunca entran buscando algo específico, todo es al azar pero generan miedo constante", coincidieron los vecinos.

En enero, la dependencia dejó de ser subcomisaría y pasó a ser formalmente la comisaría. El cambio implicó el recambio completo de autoridades, desde el comisario hasta el personal de base.

Vecinos participaron en reuniones con autoridades: al menos tres con la Secretaría de Seguridad, con la presencia del secretario Nicolás Avellaneda y también otras con jefes policiales del Centro de Coordinación Operativa y del sistema 911. La última de estas fue el miércoles pasado, a las 19 hs.

"Nos habían prometido un tercer móvil y alrededor de 10 efectivos más para febrero o marzo. Pasó un mes y no mandaron los recursos. La comisaría sigue igual", sostuvo uno de los vecinos que participó de los encuentros.

Y añadió: "La reunión de anoche (por el miércoles) fue para hacer un análisis. Nos mostraron lo que habían hecho en 30 días de esta nueva gestión después del recambio de la cúpula policial pero siguen faltando recursos. La motorizada no tiene motos. Ha bajado en las últimas semanas el patrullaje en la zona más crítica donde se produjo la seguidilla de robos".

Actualmente, según detallaron, hay un patrullero antiguo que viene funcionando desde hace muchos años. Se incorporó un auto nuevo tras reiterados reclamos vecinales. Se sumaron dos bicipolicías gestionados también por el barrio. Hay dos efectivos de caballería.

Si bien reconocen que entre enero y febrero hubo una disminución de algunos indicadores delictivos, aseguran que la estructura actual no alcanza para cubrir todo el radio y que los robos, aunque en menor escala, continúan.

Demoras judiciales y expedientes frenados

Además de los recursos policiales, el foco del reclamo de los vecinos del barrio Grand Bourg apunta a la demora en las órdenes judiciales, un aspecto que, según sostienen, termina debilitando cualquier estrategia preventiva o investigativa que pueda desplegar la fuerza de seguridad en la zona. Para los residentes, no alcanza con sumar móviles o efectivos si luego las actuaciones quedan paralizadas en el ámbito judicial.

"Hay una falta de compromiso de los fiscales y jueces que no libran las órdenes de allanamientos y las demoran. Hay allanamientos que tardan hasta tres meses en salir, con carpeta armada y antecedentes incluidos. Así la policía no puede actuar con celeridad", afirmó un vecino, visiblemente molesto por la situación. Según explicó, en varios casos la policía reúne pruebas, testimonios e incluso identifica a sospechosos, pero debe esperar la autorización judicial para avanzar.

Los vecinos aseguran que esta demora no solo frena las investigaciones, sino que además favorece que los acusados continúen en libertad y, en algunos casos, reincidan.

Uno de los casos mencionados fue el robo de reposeras en un balcón terraza de un departamento del barrio Las Magdalenas. Según los residentes, la orden de detención del ladrón se libró el miércoles pasado, tres meses después del hecho.

La problemática de la inseguridad en el barrio también derivó en actuaciones judiciales recientes que fueron informadas. Se supo que el 18 de febrero pasado, la Justicia dictó la prisión preventiva para un hombre de 42 años acusado de varios delitos contra la propiedad en el barrio Grand Bourg. Había sido detenido en un allanamiento, vinculado a al menos tres hechos en los que sustrajo bienes de un automóvil y de viviendas.

Puntos ciegos de madrugada

Otro punto crítico, según los vecinos del barrio Grand Bourg, es el sistema de videovigilancia. Según explicaron, el estudio de factibilidad para instalar nuevas cámaras fue aprobado el 5 de mayo de 2025. Sin embargo, la instalación no se concretó por falta de presupuesto.

"No sabemos cuántas funcionan realmente. Algunas están fuera de servicio y otras apuntan mal. Y las nuevas nunca se colocaron", denunció un residente.

La falta de cobertura deja sectores con puntos ciegos, especialmente durante la madrugada.