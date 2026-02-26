Se juega nueva edición del tradicional torneo Bambi Soliverez

Vuelve la fiesta de la ovalada. La edición 2026 del torneo de rugby Bambi Soliverez volverá a decir presente este fin de semana en las instalaciones de Gimnasia y Tiro, en su sede de La Almudena, con la participación de destacados equipos de la región y del norte argentino.

La actividad comenzará esta tarde a partir de las 18, mientras que mañana sábado la jornada se iniciará desde las 17, en lo que serán dos días a puro rugby, con encuentros que prometen buen nivel deportivo y un fuerte marco familiar.

Esta edición tendrá la participación de los conjuntos de Huirapuca y Jockey Club de Tucumán, Club Regatas de Resistencia (Chaco), Jockey Club de Salta, Tigres Rugby Club, Tiro Federal, Gimnasia y Tiro Rugby Club e Invitación XV, conformando un atractivo abanico de estilos y propuestas dentro del campo de juego.

La primera edición del torneo de rugby "Bambi" Soliverez, uno de los más tradicionales del NOA, se realizó en 1970, es decir, hace 56 años. Se juega en homenaje a Néstor Soliverez, pionero en el crecimiento del rugby del club, con espíritu creativo, ejemplo de superación y enseñanzas que aún hoy son aplicadas a los jugadores del club. Soliverez falleció en 1970 en un accidente y desde ese año se realiza en forma anual este torneo de carácter interprovincial con el objetivo de mantener viva su memoria.