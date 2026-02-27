Maracanazo épico: Lanús campeón de la Recopa

íLanús es campeón de la Recopa Sudamericana! El granate se impuso por 3-2 en el alargue (y por 4-2 en el global) ante el súper poderoso Flamengo, en el Maracaná de Río de Janeiro, y se consagró en la final continental. Luego del triunfo por 1-0 en la ida en La Fortaleza, el conjunto argentino había perdido por 2-1 en los 90 minutos, pero lo dio vuelta en el tiempo suplementario y festejó en el mítico estadio de Río de Janeiro. Es el noveno título de su historia, el cuarto internacional.

Rodrigo Castillo abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo para el granate; Giorgian De Arrascaeta lo igualó a los 37 y a los 85 Jorge Luis Frello, ambos de penal igualaron el global 2 a 2.

Pero el desenlace llegó en el segundo tiempo del alargue. José Canale de cabeza y Dylan Aquino en la última jugada, le dieron una victoria histórica al conjunto argentino, que conquistó su cuarto título internacional luego de la Copa Conmebol de 1996 y las dos conquistas en la Copa Sudamericana, en 2013 y 2025.