PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
27 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Acuerdo Mercosur - Unión Europea
Torneo Apertura
Femicidio de Natalia Cruz
Ley de Glaciares
Ley de Glaciares
River Plate
Ley de Glaciares
River Plate
Salario docente
Inseguridad
Acuerdo Mercosur - Unión Europea
Torneo Apertura
Femicidio de Natalia Cruz
Ley de Glaciares
Ley de Glaciares
River Plate
Ley de Glaciares
River Plate
Salario docente
Inseguridad

DÓLAR OFICIAL

$1425.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Maracanazo épico: Lanús campeón de la Recopa

El equipo de Pellegrino (ganador de la Sudamericana) logró una verdadera hazaña al vencer por 3-2 al poderoso Flamengo (campeón de la Libertadores), en el templo del fútbol brasileño. La lluvia le dio un marco emotivo al encuentro que tuvo una definición dramática en tiempo suplementario. 
Viernes, 27 de febrero de 2026 00:00
Canale festeja su gol. Lanús sacó pecho en el Maracaná y grito campeón.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

íLanús es campeón de la Recopa Sudamericana! El granate se impuso por 3-2 en el alargue (y por 4-2 en el global) ante el súper poderoso Flamengo, en el Maracaná de Río de Janeiro, y se consagró en la final continental. Luego del triunfo por 1-0 en la ida en La Fortaleza, el conjunto argentino había perdido por 2-1 en los 90 minutos, pero lo dio vuelta en el tiempo suplementario y festejó en el mítico estadio de Río de Janeiro. Es el noveno título de su historia, el cuarto internacional.

Rodrigo Castillo abrió el marcador a los 29 minutos del primer tiempo para el granate; Giorgian De Arrascaeta lo igualó a los 37 y a los 85 Jorge Luis Frello, ambos de penal igualaron el global 2 a 2.

Pero el desenlace llegó en el segundo tiempo del alargue. José Canale de cabeza y Dylan Aquino en la última jugada, le dieron una victoria histórica al conjunto argentino, que conquistó su cuarto título internacional luego de la Copa Conmebol de 1996 y las dos conquistas en la Copa Sudamericana, en 2013 y 2025.

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD