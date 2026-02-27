"Ay, necesito contestar, necesito contestar", dijo María Alexandra Gómez, que se sacó los auriculares y se levantó del estudio de radio Del Plata donde estaba dando una entrevista. En la mesa quedó una mezcla de expectativa y tensión.

"No puedo creer lo que está pasando", atinó a decir el locutor sospechando, o más bien esperanzado, de que fuera lo que hace 14 meses la familia del gendarme Nicolás Gallo y todo el país espera: una comunicación y, claramente, su libertad.

"Era lo que estábamos esperando, Nahuel me llamó, le permitieron una llamada después de 445 días aislado e incomunicado", contó Alexandra -pareja de Nahuel- con emoción en la voz, mientras se sentaba nuevamente a la mesa del estudio de radio.

Sin dar otros detalles, la venezolana Alexandra insistió con el reclamo por la liberación del gendarme: "Tiene que ser más fuerte para que la libertad sea inmediata y regrese a casa".

"Él está muy esperanzado, está lleno de mucha ilusión", describió y agregó que le pidió hablar con su hijo, Víctor, de 3 años, pero no fue posible porque el nene estaba en el jardín. "Preguntó por su mamá, preguntó por su abuelo", agregó.

Más tarde, con un posteo en la red social X, María Alexandra Gómez relató a sus seguidores lo sucedido ayer: "Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes", expresó.

Acompañó el escrito con una foto de ella con Nahuel y el hijo de ambos, y añadió: "Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia. #LibertadParaNahuelYA".

El gendarme argentino estaba cumpliendo una huelga de hambre, en reclamo de su liberación, según revelaron desde el interior de la cárcel El Rodeo 1, en Caracas, donde está alojado desde finales de 2024, en condición de secuestrado, sin asistencia legal ni consular.

Para poder acceder a la comunicación, el gendarme debió levantar la huelga de hambre, una medida iniciada junto con otros presos políticos.

El miércoles último, Elisa Trotta, exembajadora del Gobierno interino de Venezuela que encabezó Juan Guaidó, había confirmado que Nahuel estaba en huelga de hambre y que se encontraba bien, noticia que surgió luego de que familiares de los detenidos "lograron comunicarse a los gritos desde la montaña con los presos políticos en el centro de tortura Rodeo 1".

Catorce meses detenido

Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 por agentes de seguridad venezolanos tras cruzar un paso fronterizo terrestre desde Colombia, en un viaje que, según la familia del gendarme, tenía como propósito visitar a su pareja y a su hijo.

El 10 de enero, Gómez había asegurado que Nahuel estaba incomunicado, sin acceso a defensa y recluido en la cárcel El Rodeo I, luego de que lo acusaran de actividades terroristas por presuntamente complotar para atentar contra Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta.