Yaris Cross: Toyota lanzó en Salta su nuevo SUV híbrido

La concesionaria Autolux presentó oficialmente en Salta el nuevo Toyota Yaris Cross, un SUV del segmento B que llega para completar la línea de la marca japonesa en uno de los segmentos de mayor crecimiento del mercado. El lanzamiento se realizó con gran expectativa de clientes y seguidores de la marca.

"Un día muy esperado, tanto para nosotros como concesionario oficial de Toyota, como para Toyota, vamos a lanzar el Yaris Cross, un producto que veníamos esperando hace mucho tiempo, que se hizo desear y que ahora por suerte lo tenemos para mostrar y para lanzar en Salta", expresó el gerente de marca de Autolux, Adrián Di Costanzo.

El nuevo modelo se ofrecerá en cinco versiones y tendrá motorización híbrida. "Es un auto del segmento B, un SUV, que viene a completar la línea de Toyota y que es un producto que la gente también está esperando mucho, de hecho el segmento es uno de los que más creció el año pasado", señaló el gerente. Además, destacó que el eslogan del vehículo es "tu primer Toyota híbrido", subrayando que "eso creo que es muy importante, tanto para la ecología como para la economía de nuestros clientes".

Desde la concesionaria confirmaron que ya comenzó la preventa y que los interesados pueden acercarse al salón comercial para conocer detalles de financiación y crédito. "Se pueden acercar a Excombatientes de Malvinas 3571, nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8.30 a 20 horas, los sábados estamos de 9 a 14 y de 16 a 21 y los domingos de 9 a 14 horas también. Y ahí van a poder ver con asesores comerciales y les vamos a comunicar cuáles son las ofertas y las posibilidades de crédito", indicó.

Mirá cómo es por dentro la SUV.

En cuanto a las pruebas de manejo, adelantó que estarán disponibles en los próximos días. "Vamos a poder hacer test drive, todavía no llegaron, está todo tan reciente que los autos que tenemos no son test drive, son para la venta, pero estimo que en los próximos días vamos a tener test drive y van a poder hacer prueba de manejo", explicó.

Gran expectativa de la marca

Sobre las expectativas comerciales, Adrián Di Costanzo fue contundente: "La verdad es que las expectativas son muy altas, estamos muy esperanzados en que funcione muy bien, es un producto que veníamos teniendo muchas consultas. Sabemos que va a ser un éxito y en lo personal creo que va a ser el auto del año en Argentina". El lanzamiento incluyó la presentación audiovisual del modelo y el destape oficial de las unidades.