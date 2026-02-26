PUBLICIDAD

26 de Febrero,  Salta, Centro, Argentina
Salta
Salta
Deportes

River vs. Banfield, EN VIVO: en la despedida de Gallardo, gana el millonario 3 a 1, mirá el minuto a minuto

Lucas Martínez Quarta abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo. Mauro Méndez marcó el empate a los 45. Apenas comenzó el complemento, Driussi volvió a adelantar a River y Freitas estiró la ventaja a los 13.
Jueves, 26 de febrero de 2026 20:23
River  vence a Banfield 3 a 1, en el partido despedida de Marcelo Gallardo como DT del millonario, por la séptima fecha del Torneo Apertura. Los goles de River los hicieron Martínez Quarta, Sebastián Driussi y Freitas.

El millonario abrió el marcador a los 12 minutos, con un tiro libre al segundo palo de Subiabre que habilitó el cabezazo del defensor Lucas Martínez Quarta, quien entró libre de marca y puso la pelota contra el palo.

Banfield consiguió la igualdad a los 45, con un tanto del delantero Mauro Méndez. Tiziano Perrotta avanzó por derecha y puso un gran centro al primer palo para Méndez, que definió de primera y superó al arquero Santiago Beltrán por su poste derecho.

En el arranque del segundo tiempo, el millonario volvió a ponerse en ventaja con un tando de Sebastián Driussi. Antes del primer minuto, un disparo de Freitas dio en el poste derecho del arquero de Banfield, con un rebote que fue empujado al gol por Driussi.

A los 13 minutos, River estiró la ventaja con el tanto convertido por Joaquín Freitas. El pibe recibió un centro, sin marcas, en el borde del área chica, y empujó el balón para anotar el terceo.

Por su parte, Marcelo Gallardo fue ovacionado por los hinchas de River antes del inicio del encuentro, y en contrapartida, los simpatizantes del millonario descargaron la bronca con los juegadores.

Partido en desarrollo...

