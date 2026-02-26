Refuerzan controles y advierten sobre sanciones por el Último Primer Día escolar

El Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia aplicará el próximo 2 de marzo, en todas las escuelas de gestión pública y privada, un Protocolo de Intervención del "Último Primer Día" (UPD).

El objetivo es preservar la buena convivencia en los establecimientos educativos. Entre los puntos mas destacados, se dispone entre otras cosas, la responsabilidad de los padres,la inasistencia injustificada para el alumno que no esté en condiciones y la posterior asistencia del Programa de Orientación Escolar.

La medida, establecida por Resolución Ministerial N° 111/26, unifica criterios en todo el territorio provincial y fija pautas claras para el ingreso y permanencia escolar durante esa jornada. Se dispone que todo alumno que al momento de ingresar presente signos evidentes de alteración psicofísica o descontrol conductual será retirado preventivamente del aula y puesto a resguardo hasta tanto sus padres o tutores concurran al establecimiento.

Asimismo, se establece la prohibición de ingreso o permanencia cuando las condiciones de salud del estudiante alteren la convivencia escolar o impidan el dictado regular de clases, quedando el equipo directivo facultado para evaluar la situación al momento del ingreso. En estos casos, se dará aviso inmediato a las familias, reforzando el principio de corresponsabilidad.

Padres o tutores, civilmente responsables

La normativa también determina que los padres o tutores serán civilmente responsables por cualquier daño material ocasionado en el marco de los festejos, debiendo afrontar los costos de reparación.

El incumplimiento de lo dispuesto será considerado falta grave y podrá dar lugar a la aplicación de sanciones conforme a los Acuerdos Escolares de Convivencia.

Con esta Resolución, el Ministerio promueve actividades responsables que preserven la vida, la salud y la convivencia pacífica, asegurando que el inicio del ciclo lectivo sea un espacio de encuentro y construcción colectiva en un marco de respeto y corresponsabilidad social compartida.