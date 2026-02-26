Una jornada para fortalecer el vínculo entre China y Salta

En una jornada orientada a potenciar la inserción de empresas locales en mercados globales, se llevó a cabo ayer, en Salta, el encuentro "Herramientas estratégicas para el comercio internacional con China", un espacio de capacitación y análisis destinado a empresarios, emprendedores y profesionales. La actividad reunió a especialistas en comercio exterior y relaciones internacionales, quienes abordaron las claves para consolidar vínculos comerciales con China, una de las principales potencias económicas del mundo y socio estratégico de la Argentina.

Durante el encuentro se desarrollaron ejes vinculados a normativas vigentes, requisitos fitosanitarios, estrategias de negociación intercultural, logística internacional, plataformas digitales de comercialización y oportunidades para productos regionales. Se hizo especial hincapié en la necesidad de planificación, conocimiento del mercado y adaptación cultural como factores determinantes para lograr acuerdos sostenibles.

Más de mil millones de consumidores

Los disertantes destacaron que China representa un mercado de más de mil millones de consumidores con una demanda creciente de alimentos, minerales y productos con valor agregado, lo que abre un abanico de posibilidades para sectores productivos salteños como la agroindustria, la vitivinicultura, la minería y las economías regionales.

Asimismo, se subrayó la importancia de fortalecer la articulación público-privada para facilitar procesos de exportación, mejorar la competitividad y generar nuevas oportunidades de inversión. En este sentido, se alentó a las pymes a capacitarse y aprovechar herramientas financieras y tecnológicas que permitan ampliar su presencia internacional.

El encuentro dejó como conclusión la necesidad de construir estrategias de largo plazo y consolidar redes de cooperación que posicionen a Salta como un actor clave en el comercio bilateral con China, en un contexto global que exige profesionalización, innovación y visión estratégica.

El encuentro concluyó con un llamado a profesionalizar la estrategia exportadora y aprovechar las ferias internacionales como una inversión a mediano y largo plazo, clave para fortalecer la presencia salteña en el competitivo mercado chino.

Se destacaron las disertaciones de Dante Apaza sobre "Acuerdo entre la Zona Franca de Güemes y la Zona Franca de Shanghai"; Qxiang Cao y Fanny Villamayor sobre el trabajo de la firma Royma estableciendo puentes comerciales entre China y Salta; el saludo de Jin Lin, el gerente Hub Logístico Jerui, de Zona Franca Sanghái; y Alejandra Conconi, directora ejecutiva de la Cámara Argentino China.

Como representante de Salta ante el CFI, Ricardo Villada, aseguró que "el vínculo de Salta con China no es una estrategia aislada, es parte de una política de Estado de posicionar a Salta en el mundo".

Destacan el valor de las ferias internacionales

En el marco del encuentro "Herramientas estratégicas para el comercio internacional con China", realizado en Salta, uno de los ejes centrales fue la relevancia de las ferias internacionales como puerta de entrada al mercado asiático y plataforma clave para consolidar vínculos comerciales.

En el encuentro se tocaron temas en torno de las nuevas dinámicas del comecio bilateral entre Argentina y China, las oportunidades para el sector minero y agroindustrial, la logística internacional, las rutas estratégicas y las ventajas competitivas; además se dieron herramientas prácticas para importadores, exportadores y proveedores de servicios. Por último trataron la integración con hubs logísticos de China y zonas francas de la región.

Rondas de negocios en China

Especialistas en comercio exterior coincidieron en que participar en exposiciones y rondas de negocios en China permite a las empresas no solo exhibir productos, sino también comprender de primera mano las tendencias de consumo, los estándares de calidad y las exigencias del mercado.

En este sentido, remarcaron que la presencia física en estos espacios fortalece la confianza y la construcción de relaciones a largo plazo, un aspecto fundamental en la cultura comercial china.

Durante la jornada se expuso que las ferias sectoriales representan una herramienta estratégica para posicionar la oferta exportable de la Argentina, especialmente en rubros como alimentos, bebidas, minería y productos con valor agregado. Asimismo, se destacó que estos eventos facilitan el contacto directo con importadores, distribuidores y socios estratégicos.

Packaging y etiquetado

Los disertantes subrayaron que la preparación previa es determinante para obtener resultados concretos. Desde la adecuación del packaging y etiquetado hasta el conocimiento de protocolos culturales y comerciales, cada detalle puede marcar la diferencia al momento de negociar.

Además, se remarcó la importancia de articular esfuerzos entre el sector público y privado para acompañar a las pymes en misiones comerciales y ferias internacionales, brindando asesoramiento técnico, financiamiento y apoyo institucional.

En ese sentido, habló la gente de Royma que desde hace más de una década acompañan a empresas argentinas en la toma de decisiones para operar con China de forma ordenada, previsible y controlada. Hablaron sobre su rol de aportar criterio, método y seguimiento operativo en contextos donde el riesgo, el tiempo y la información incompleta pueden afectar seriamente una operación.