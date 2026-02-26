Dante Apaza: "Salta tiene potencial tanto para importar como para exportar"

Con amplia convocatoria de referentes del sector público y privado, se desarrolló la jornada sobre comercio exterior impulsada por Zona Franca Salta. En diálogo con El Tribuno, su presidente, Dante Apaza, destacó la participación institucional, los resultados del encuentro y las perspectivas de crecimiento vinculadas al auge minero en la provincia.

¿Cómo fue la jornada de hoy?

Muy buena convocatoria, la verdad. Hubo cámaras empresarias, empresas mineras, comerciantes, representantes de Aduana y funcionarios del Gobierno de la Provincia. La verdad que fue una jornada muy positiva.

¿Qué autoridades acompañaron el encuentro?

Estuvo el ministro de Producción y Minería, Martín de los Ríos; el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur; el secretario del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Villada; el secretario de Comercio, Industria y Empleo, Rodrigo Monzo; el intendente de General Güemes, Carlos Roso; además del jefe regional de Aduana, Gustavo Cornejo, y la jefa de legales de la región. Fue realmente una convocatoria muy importante.

¿Cuáles son los principales resultados que dejó la jornada?

Lo que quedó claro es que hoy la Zona Franca y el Depósito Fiscal son herramientas reales de competitividad para las importaciones y exportaciones de la región. Esto tiene que ver con el tratamiento impositivo diferencial, las ventajas fiscales y la posibilidad logística que ofrecemos. Hoy quedó demostrado que tenemos potencial tanto para importaciones como para exportaciones. Y no es solo una expectativa: mostramos cifras concretas. Entre 2024 y 2025 operaron a través nuestro, mercaderías por un total de 2.450 millones de dólares, tanto en importación como en exportación. Eso marca la envergadura del movimiento que tiene Salta en comercio exterior.

¿Ese volumen corresponde a operaciones realizadas en la provincia?

Sí, estamos hablando de operaciones que pasaron por Salta, a través de nuestras instalaciones. Hoy estamos trabajando a plena capacidad, esa es la realidad. Estamos "full".

Mirando hacia adelante, ¿cómo proyecta el crecimiento?

Creo que se va a incrementar, principalmente por la minería. Cuando los proyectos entren en etapa de producción, se van a incrementar fuertemente las exportaciones. Y también las importaciones, porque las plantas que se están montando requieren equipamiento que viene del exterior. Si comienzan proyectos como Taca Taca, por ejemplo, muchas de las plantas industriales llegan desde afuera. Además, estamos teniendo mucho contacto con proveedores mineros que van a importar campamentos, casas modulares, galpones, bombas, repuestos y equipos. Todo ese movimiento va a dinamizar aún más el comercio exterior.

Y la Zona Franca Salta es protagonista...

Sí, se consolida como un nodo estratégico para el desarrollo logístico del norte argentino, acompañando el crecimiento productivo y, especialmente, el despegue de la minería como motor económico provincial.