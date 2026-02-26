En el Cilindro, Racing pudo rescatar un punto ante el puntero Independiente de Mendoza

Racing empató por 1 a 1 con Independiente Rivadavia de Mendoza como local y se metió en el último lugar para clasificar a los playoffs del Torneo Apertura.

El elenco de Alfredo Berti ganaba con el tanto de Matías Fernández a los ocho minutos del segundo tiempo pero Tomás Conechny igualó de cabeza a los 33 del complemento en el Cilindro de Avellaneda.

Racing trabajó bien con la pelota, con presencia en el campo de la visita, pero el elenco mendocino se mantuvo firme en el fondo e intentó salir de contraataque con el colombiano Sebastián Villa, aunque sin generar peligro real al arquero Facundo Cambeses.

La "Lepra" pasó a tener a Racing en su campo, resguardado, ante el asedio de Villa por la banda y con presión alta, más allá de la mitad de la cancha, para estar cerca de Cambeses.

La academia con uno menos

El momento de inflexión llegó cuando, tras dos planchazos por llegada tarde del mediocampista Matko Miljevic, el árbitro Darío Herrera no dudó y le mostró la tarjeta roja por doble amonestación y dejó al equipo con uno menos.

Tras un mal corner a favor de Racing, el equipo mendocino salió muy bien y rápido de contra con Sebastián Villa, y Gonzalo Ríos, quien pisó el área, habilitó a Matías Fernández para la definición cruzada a los ocho minutos del segundo tiempo.

La "Academia" aguantó bien en el inicio del segundo tiempo con un futbolista menos pero la visita trabajo mucho en campo del dueño de casa y estuvo cerca del arco, aunque lo fue empujando cada vez más a su sector.

A los 33 minutos del complemento, el lateral Gabriel Rojas tiro un centro magnífico desde un tiro de esquina y el volante Conechny conectó en lo alto con la cabeza para empatar el partido.

Así quedó la tabla de posiciones