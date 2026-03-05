El Senado de EEUU rechazó frenar la ofensiva de Trump contra Irán

El Senado de Estados Unidos rechazó anoche la resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por el presidente estadounidense, Donald Trump, que no solicitó autorización previa al Congreso para el ataque.

Con una votación de 47 a favor y 53 en contra, la propuesta que había sido impulsada por el demócrata Tim Kaine y apoyada también por el republicano Rand Paul, tenía pocas posibilidades de salir adelante porque la oposición está en minoría en ambas cámaras legislativas.

Aunque la medida hubiera avanzado, enfrentaba una batalla complicada en el Capitolio, ya que habría tenido que ser enmendada antes de pasar a la Cámara de Representantes, y luego un probable veto presidencial que requiere dos tercios de los votos para anularlo.

La decisión de los senadores republicanos de proteger al presidente se produce después de que Trump criticara duramente a los cinco senadores del partido que votaron a favor de impulsar una resolución previa sobre poderes de guerra para la acción militar en Venezuela. De esos cinco, solo uno Paul votó de nuevo a favor de restringir los poderes del presidente y espera que la Cámara vote sobre el mismo tema el jueves.

Envío de tropas a Irán

Por otro lado, senadores demócratas advirtieron que el Gobierno de Trump no descarta el envío de tropas a territorio iraní, después de una sesión informativa confidencial con funcionarios de alto nivel.

"Tengo más miedo que nunca", dijo el senador demócrata Richard Blumenthal al confirmar que el Gobierno les comunicó que no descartan el envío de tropas terrestres a Irán.

La Cámara tiene previsto también votar el jueves sobre una resolución similar sobre poderes de guerra, que el presidente Mike Johnson, republicano de Luisiana, aseguró que cree que tiene los votos para derrotar.

Incluso si se hubiera aprobado en el Senado y el jueves lo hiciera también la Cámara de Representantes, Trump podría vetarla y para anular ese veto se requerirían una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.

Capacidad para culminar la guerra

La Casa Blanca aseguró ayer que Estados Unidos tiene capacidad suficiente para culminar con éxito la guerra contra Irán y que además cuenta con arsenales "en lugares que mucha gente desconoce", en respuesta a las dudas sobre posibles limitaciones en la ofensiva contra Teherán.

"En cuanto a municiones y arsenales, Estados Unidos tiene capacidad más que suficiente no solo para ejecutar con éxito la operación Furia Épica, sino también para ir mucho más allá. Además, tenemos arsenales en lugares que mucha gente en este mundo desconoce", aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante su primera rueda de prensa desde el inicio de los ataques a Irán.

Leavitt agregó que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha instado a los contratistas de defensa a producir armas estadounidenses "de forma rápida y agresiva". El pasado lunes, el mandatario aseguró que su país cuenta con un "suministro prácticamente ilimitado" de armas.