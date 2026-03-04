VIDEO. El primer jurado popular de Salta declaró "culpable" a Víctor Márquez y el juez le dio perpetua por el femicidio de Dalma Bataches

El jurado popular declaró este lunes culpable a Víctor Manuel Márquez por el delito de homicidio calificado por mediar violencia de género, ensañamiento y alevosía, en perjuicio de Dalma Salomé Bataches, la joven de 22 años asesinada el 17 de septiembre de 2024 bajo el puente viejo del barrio Santa Lucía. Tras conocerse el veredicto, el juez técnico Guillermo Pereyra dictó la pena de prisión perpetua para el acusado.

La condena se conoció luego de la deliberación del jurado en el marco del primer juicio por jurado popular que se realiza en la provincia de Salta, un proceso judicial considerado histórico para el sistema penal local.

Durante el debate se analizaron testimonios y pericias vinculadas al crimen ocurrido bajo el puente viejo del barrio Santa Lucía, donde fue hallado el cuerpo de la víctima. A lo largo de las audiencias declararon distintos testigos y especialistas que aportaron elementos para reconstruir las circunstancias del hecho y la responsabilidad del acusado.

El debate fue presidido por el juez técnico Guillermo Pereyra, mientras que por el Ministerio Público Fiscal actuaron los fiscales de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet y Daniel Espilocín. La defensa oficial de Márquez estuvo a cargo de los abogados Nicolás Anuch y Karina Peralta.

Durante toda la jornada, familiares y allegados de Dalma Bataches aguardaron el resultado del juicio en los accesos de la Ciudad Judicial, a la espera del veredicto que finalmente declaró culpable al joven acusado.

Con la decisión del jurado, el proceso entra ahora en la etapa de determinación de la pena, instancia en la que el juez deberá fijar la condena correspondiente según lo establecido por el Código Penal para este tipo de delito, que prevé prisión perpetua.