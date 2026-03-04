PUBLICIDAD

4 de Marzo, Salta, Centro, Argentina
agv
Santa Rosa de Tastil
gendarme detenido en Venezuela
Especial
Dalma Salomé Bataches
Eduardo Coudet
concejal denunciado
$1420.00

$1415.00

Salta

VIDEO. Casasola se defendió en el Concejo tras la denuncia por violencia de género y habló de “campaña de desprestigio"”

El concejal de La Libertad Avanza en la ciudad de Salta, Carlos Casasola, realizó un descargo público durante la primera sesión del año del Concejo Deliberante, luego de que se conociera una denuncia en su contra por violencia de género. El edil negó las acusaciones, afirmó que también denunció a su expareja.
Miércoles, 04 de marzo de 2026 19:27
El concejal de La Libertad Avanza, Carlos Casasola, rompió el silencio este miércoles durante la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, luego de que trascendiera una denuncia por violencia de género en su contra que incluye presuntas agresiones físicas y psicológicas.

La presentación fue radicada en una dependencia policial de la zona norte de la capital salteña y quedó bajo la órbita de la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género N°1, que interviene en este tipo de casos.

Frente a sus pares, Casasola decidió realizar un descargo público en el recinto, donde rechazó las acusaciones y aseguró estar atravesando una situación de “linchamiento mediático”.

“Me dirijo a ustedes no sólo como funcionario sino como un hombre que hoy padece en carne propia las consecuencias de una campaña de desprestigio y un linchamiento mediático orquestado con una malicia pocas veces vista”, expresó el edil al iniciar su intervención.

 

Durante su exposición, sostuvo que la denuncia en su contra fue difundida de manera parcial y que no se mencionó que él también realizó una presentación judicial contra su expareja. “Se ha difundido de manera sesgada una denuncia en mi contra, pero curiosamente se ha ocultado con total intencionalidad que yo también he radicado una denuncia contra esa expareja”, afirmó.

En ese marco, planteó que, a su entender, existe un tratamiento desigual cuando los hombres denuncian situaciones de violencia. “Parece que en nuestra sociedad actual la violencia tiene un solo sentido para ciertas personas. Cuando la violencia es ejercida hacia el hombre nos enfrentamos al silencio, a la burla o peor aún al juicio social por habernos atrevido a denunciar”, manifestó.

El concejal también cuestionó el funcionamiento del sistema judicial en este tipo de situaciones y aseguró sentirse en una posición de desventaja. “Hoy lamentablemente cualquier hombre está a la merced de una medida cautelar con sólo levantar un teléfono. La palabra de uno parece valer más que la del otro por una mera cuestión de género”, sostuvo.

"Ataque político"

En otro tramo de su intervención, Casasola vinculó la difusión del caso con un supuesto intento de perjudicarlo políticamente y afectar al espacio que integra. Según dijo, su vida privada está siendo utilizada como herramienta de ataque político.

“Es evidente que esto no es una búsqueda de justicia sino una operación política que utiliza un dolor privado para intentar dañar al partido de Javier Milei”, señaló ante el cuerpo deliberativo.

El edil también se refirió al impacto mediático del caso y cuestionó el interés periodístico por la situación personal que atraviesa. Relató que mientras realizaba actividades vinculadas a su gestión en un barrio de la ciudad, fue contactado reiteradamente por medios de comunicación.

Casasola evitó brindar detalles sobre las actuaciones judiciales en curso. Argumentó que lo hace por respeto a la división de poderes y para no interferir en el proceso.

"No voy a ventilar mi denuncia"

“Sobre el contenido específico de las actuaciones judiciales quiero ser muy claro: soy respetuoso de la división de poderes. No voy a ventilar aquí detalles de mi denuncia hacia mi expareja ni de la suya hacia mí”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que decidió mantener una postura de respeto hacia la mujer con quien compartió una década de relación. “Por respeto a los diez años de vida compartida, no es mi idea salir a manchar ni denigrar públicamente a una mujer que fue parte de mi historia”, afirmó.

Finalmente, el concejal aseguró que está a disposición de la Justicia y ofreció a sus colegas del Concejo revisar la documentación que respalda su versión de los hechos.

“No tengo nada que ocultar. Mi verdad está en los papeles presentados ante la Justicia, no en los chimentos de pasillo”, concluyó.

La investigación judicial continúa en el ámbito de la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género N°1, que deberá analizar las presentaciones de ambas partes en el marco del proceso.

