Emilia Mernes perdió miles de seguidores tras el unfollow de Tini Stoessel y crece la polémica en redes

El 17 de marzo, un movimiento en redes sociales encendió las alarmas en el mundo del pop argentino. Los fans detectaron que Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram, un gesto que rápidamente se viralizó y abrió una ola de especulaciones.

Lo que en principio parecía una simple decisión digital se transformó en un fenómeno con impacto real en la audiencia de la cantante entrerriana.

Según un relevamiento difundido por Ciudad Magazine, Emilia Mernes registró una baja significativa en su cuenta de Instagram en los días posteriores al episodio.

Al momento del unfollow, la artista tenía más de 10.100.000 seguidores. Apenas tres días después, la cifra cayó en aproximadamente 100.000 usuarios, evidenciando el efecto inmediato del conflicto en redes.

El efecto dominó entre famosos y fans

El impacto no se limitó a los seguidores. Varias figuras del espectáculo también dejaron de seguir a Emilia, lo que amplificó la repercusión del caso.

Entre los nombres que marcaron distancia aparecen María Becerra, Antonela Roccuzzo —esposa de Lionel Messi—, Tuli Acosta y Taichu. En particular, la relación cercana entre Roccuzzo y Tini, a partir del vínculo de la cantante con Rodrigo de Paul, sumó contexto al movimiento.

Las versiones sobre compra de seguidores

En medio de la polémica, surgieron versiones que agregaron más tensión al tema. Yanina Latorre aseguró en el programa Sálvese Quien Pueda que Emilia habría recurrido a la compra de seguidores para sostener sus números.

“Me están mandando una data. Emilia, cuando vio que la empezaron a dejar de seguir, está comprando bots”, afirmó la panelista en vivo, aunque se trata de una versión no confirmada oficialmente.

El episodio vuelve a poner en evidencia el rol clave que tienen las redes sociales en la carrera de los artistas, donde cada movimiento puede impactar directamente en la percepción del público.

La pérdida de seguidores en un corto período refleja no solo el interés de los fans, sino también la influencia que tienen las relaciones públicas entre figuras del mismo ambiente.

Hasta el momento, ninguna de las protagonistas se expresó públicamente sobre la situación, lo que mantiene abierto el escenario de especulaciones.

Mientras tanto, el tema continúa generando repercusión entre los seguidores y dentro del ambiente artístico, en un contexto donde cada gesto digital puede convertirse en tendencia.