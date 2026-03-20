Yanina Latorre afirmó que Emilia Mernes está "muy deprimida" tras la polémica con Tini 

La cantante Emilia Mernes atraviesa un momento delicado en medio de la fuerte exposición mediática de los últimos días. Según afirmó Yanina Latorre en el programa SQP (América TV), la artista estaría “muy deprimida” tras el impacto que generaron las versiones que circularon sobre su vida personal y profesional.

La panelista sostuvo que la situación emocional de la cantante se vio afectada por lo que se dijo tanto en medios como en redes sociales. “Me enteré que Emilia está muy deprimida”, aseguró, al tiempo que remarcó que las especulaciones no le habrían caído bien.

El impacto de las versiones y el conflicto con Tini

En los últimos días, el nombre de Emilia Mernes quedó en el centro de la escena tras trascender supuestos enfrentamientos con Tini Stoessel y tensiones con parejas de futbolistas de la Selección argentina.

Entre las versiones que circularon, se mencionó que la artista habría tenido conflictos en el ambiente musical y situaciones que habrían generado incomodidad en distintos círculos del espectáculo. Según Latorre, este contexto mediático fue determinante en el estado anímico de la cantante.

“No le gustaron las versiones”

Durante la emisión, la conductora explicó que Emilia no habría reaccionado bien ante la difusión de estos rumores. “No le gustaron las versiones, no por nosotros sino por todo el mundo”, señaló.

Además, Latorre indicó que le ofreció a la artista la posibilidad de dar su versión de los hechos: “Le ofrecí derecho a réplica y estoy esperando. Que me cuente una historia y que la gente decida”.

Rumores con futbolistas y movimientos en redes

La polémica también se trasladó al entorno de la Selección argentina. En el programa Lape Club Social, la periodista Paula Varela afirmó que hubo movimientos en redes sociales que no pasaron desapercibidos, como unfollows de figuras cercanas al mundo del fútbol.

Según relató, estos gestos podrían estar vinculados a un supuesto acercamiento de Emilia con un jugador de la Selección, cuyo nombre no fue revelado. “Tengo el nombre, pero no lo voy a decir porque es una persona casada”, sostuvo.

El efecto en el entorno de la Selección

En ese contexto, el periodista Leo Paradizo aportó que las parejas de los futbolistas mantienen una comunicación constante, lo que explicaría la rápida reacción en redes ante cualquier conflicto.

“Las mujeres de los jugadores tienen su grupo de WhatsApp. Si una deja de seguir, el resto la sigue”, explicó, en relación al comportamiento que se habría replicado en este caso.

Un conflicto que escala más allá de la música

La tensión entre Emilia Mernes y Tini Stoessel dejó de ser solo un tema del ámbito musical y se expandió al mundo del espectáculo y el fútbol, con versiones cruzadas y repercusiones en redes sociales.

Mientras tanto, la cantante no se expresó públicamente sobre los rumores y, según lo expuesto en televisión, atraviesa un momento sensible a raíz de la exposición mediática.