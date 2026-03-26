Anne Hathaway pidió usar modelos "reales” en las grabaciones de El Diablo viste a la moda 2

Anne Hathaway se prepara para el estreno de la esperada secuela de “El diablo viste a la moda”, película que coprotagoniza con Meryl Streep que llegará a los cines el próximo 30 de abril. Con la espera activa de los miles de fanáticos de la primera entrega, ambas protagonistas buscan cuidar cada detalle y el mensaje que dejarán con la nueva entrega del film que retrata el mundo de la moda.

La actriz que interpreta a Emily Sachs no se quedó callada cuando notó lo sorpresivamente flacas que eran las modelos que desfilaron en la Semana de la Moda de Milán.

En una reciente entrevista con la prestigiosa revista Harper's Bazaar, Streep recordó presenciar desfiles en primera fila durante el rodaje de grabación y alarmarse junto a Hathaway por el look “esquelético” de algunas de las modelos. Ella pensó que la extrema delgadez era algo “de otros tiempos” que ya estaba superado dentro de la industria de la moda.

Según añadió la actriz que interpreta a la célebre editora de Vogue, Anne se encargó de que la película muestre a mujeres sanas: “Fue directamente a hablar con los productores al respecto, consiguiendo que le prometieran que las modelos del desfile que estábamos preparando para nuestra película no estarían tan esqueléticas. ¡Es una mujer admirable!”.