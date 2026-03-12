Lanzaron el último tráiler de "El diablo viste a la moda 2" y confirmaron la fecha de estreno 

La secuela de una de las películas más emblemáticas del mundo de la moda ya es una realidad. El estudio cinematográfico detrás de la producción lanzó el tráiler oficial de “El diablo viste a la moda 2”, confirmando además su fecha de estreno internacional en cines para el 1 de mayo de 2026.

El adelanto muestra el regreso de los personajes que marcaron a toda una generación de espectadores. Meryl Streep vuelve a interpretar a la poderosa editora Miranda Priestly, mientras que Anne Hathaway retoma el papel de Andy Sachs y Emily Blunt el de Emily Charlton, en una historia que retoma el universo de la revista ficticia Runway.

El regreso de Miranda Priestly

En el tráiler se observa cómo Miranda Priestly intenta mantener su influencia en un mundo de la moda que ha cambiado radicalmente con la crisis de los medios impresos y el avance de las plataformas digitales.

La historia plantea un escenario donde la revista Runway enfrenta dificultades económicas, lo que obliga a su legendaria editora a reinventarse para sostener el prestigio de la publicación.

Una nueva rivalidad en la industria de la moda

Uno de los conflictos centrales de la secuela se desarrolla entre Miranda Priestly y Emily Charlton. En esta nueva etapa, el personaje interpretado por Emily Blunt se convierte en una poderosa ejecutiva de una empresa de lujo.

Ese rol la ubica en una posición estratégica dentro de la industria y podría convertirse en una pieza clave para el futuro de Runway, generando una nueva dinámica de poder entre ambas.

El regreso del elenco original

Además de Streep, Hathaway y Blunt, la película también contará nuevamente con Stanley Tucci en el papel de Nigel, uno de los personajes más queridos de la película original.

A ellos se suman nuevas incorporaciones al reparto, entre ellas Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak y Pauline Chalamet, quienes aportarán nuevos personajes al universo de la historia.

Una de las secuelas más esperadas

“El diablo viste a la moda” se estrenó en 2006 y se convirtió en un fenómeno cultural. La película, inspirada en la novela de Lauren Weisberger, relataba la historia de una joven periodista que comenzaba a trabajar como asistente de la exigente editora de una influyente revista de moda.

Con el paso de los años, el film se consolidó como una referencia dentro del cine sobre la industria de la moda y el mundo editorial.

La expectativa por la secuela es alta entre los seguidores de la película original. El lanzamiento del tráiler generó un fuerte impacto en redes sociales y se posicionó rápidamente entre los contenidos más vistos del momento.