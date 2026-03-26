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Salta

VIDEO.Crece el escándalo en Cafayate: se conocieron imágenes del casamiento realizado en un área protegida

La polémica por la realización de un casamiento en la Quebrada de las Conchas sumó un nuevo capítulo tras conocerse imágenes de lo que fue el evento en plena área natural protegida. El material refuerza las sospechas sobre la realización de la boda sin autorización y reaviva el debate sobre los controles en estos espacios.
Jueves, 26 de marzo de 2026 09:47

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La polémica por la realización de un casamiento en la Quebrada de las Conchas sumó un nuevo capítulo tras conocerse imágenes de lo que fue el evento en plena área natural protegida. El material refuerza las sospechas sobre la realización de la boda sin autorización y reaviva el debate sobre los controles en estos espacios.

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El caso ya era seguido de cerca por autoridades municipales y provinciales, pero la difusión de las imágenes permitió dimensionar el despliegue del evento en un sector donde este tipo de actividades está restringido. Desde la Municipalidad de Cafayate habían anticipado que no existía habilitación formal para llevar adelante la celebración. Sin embargo gente relacionada con la organización del evento, afirmó que contaban con las autorizaciones pertinentes. 

 

 

 

 

En paralelo, surgió el dato más sensible de la investigación. El secretario de Ambiente de Salta, Alejandro Aldazábal, aseguró que su firma habría sido falsificada en el supuesto permiso presentado por los organizadores. “No autoricé nada, ese documento es falso”, afirmó.

A partir de esta situación, se radicó una denuncia penal por presunta falsificación de instrumento público. La causa quedó registrada el 23 de marzo en la Fiscalía Penal de Cafayate, que ahora deberá determinar las responsabilidades en el hecho.

El funcionario también remarcó la gravedad institucional del caso, no solo por la posible adulteración documental, sino por la realización de una actividad sin control ambiental en un área protegida, lo que podría derivar en sanciones.

Mientras avanza la investigación, las imágenes conocidas en las últimas horas se suman como elemento clave para reconstruir cómo se llevó adelante el evento y bajo qué condiciones.

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