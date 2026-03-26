PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
26 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

cerrillos
Apps de transporte
Rosario de Lerma
Pozos de agua
bebé hospitalizada
Gran Hermano
Evangelina Anderson
Anne Hathaway
Manuel Adorni
cerrillos
Apps de transporte
Rosario de Lerma
Pozos de agua
bebé hospitalizada
Gran Hermano
Evangelina Anderson
Anne Hathaway
Manuel Adorni

DÓLAR OFICIAL

$1390.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Bullrich se reunió con Adorni y ratificó la presentación de un nuevo paquete de leyes ante el Congreso

El encuentro se dio en Casa Rosada y la senadora mostró un total apoyo al jefe de Gabinete.
Jueves, 26 de marzo de 2026 15:10

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se reunió este jueves con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y confirmó que prontamente se presentará ante el Congreso un nuevo paquete de leyes.

Notas Relacionadas

Desde sus redes sociales, Bullrich ratificó las reformas que quiere implementar el presidente Javier Milei sobre la propiedad privada, la modificación de la ley de Glaciares, la protección del medioambiente y la explotación de recursos naturales.

“Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente Javier Milei en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete Manuel Adorni. Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel!”, expresó la legisladora.

El encuentro de este jueves en Casa Rosada fue el primero que tuvieron ambos funcionarios, luego de los chispazos que hubo entre ellos durante las últimas semanas. 

Adorni no vio en Bulrich una defensa férrea por esos días, algo que sí observó en ministros y referentes libertarios.

Un sector del oficialismo sembró sospechas sobre el origen de la filtración del video en el que se ve al ministro caminando en una pista de aterrizaje rumbo a Punta del Este, Uruguay, y responsabilizaron a la senadora tras dos años en los que controló la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que aún depende del Ministerio de Seguridad.

En la Cámara Alta, en respuesta, dijeron que el asesor Santiago Caputo se ocupó de difundir el video del viaje del funcionario como consecuencia de su pérdida de influencia en el Ministerio de Justicia a partir de la salida de Sebastián Amerio, un hombre muy cercano al consultor.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD