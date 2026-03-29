Crimen de las francesas: un perfil genético en Francia podría cambiar la investigación y citaron a más mujeres en la causa

El Ministerio Público Fiscal de Salta aguarda la respuesta de un exhorto internacional enviado a Francia para avanzar en el análisis de muestras genéticas consideradas determinantes en la investigación por el doble crimen de las francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en 2011 en la Quebrada de San Lorenzo.

Según pudo reconstruirse, las autoridades francesas cuentan con un perfil genético femenino que no obra en el expediente tramitado en la justicia salteña. Ese elemento resulta central, ya que deberá establecerse si se trata de una contaminación o si corresponde a una persona con posible vinculación con el hecho.

En paralelo, en Salta existen al menos dos perfiles genéticos masculinos incompletos, obtenidos a partir de hisopados realizados sobre las víctimas. Estas muestras carecen aún de estudios comparativos clave, como el electroferograma, lo que impide su identificación plena y su eventual cotejo.

De acuerdo a la información relevada, estos perfiles no fueron incorporados en la etapa inicial de la investigación en 2011, durante la instrucción a cargo del entonces juez Martín Pérez. Su incorporación al expediente se produjo recién en septiembre de ese año, antes de la elevación a juicio. La actual unidad fiscal, en cambio, trabaja con estos elementos desde el inicio de esta nueva etapa.

Muestras genéticas halladas en Buenos Aires

A ese escenario se suma un hallazgo que reconfigura el mapa probatorio. La Unidad Fiscal logró localizar y recuperar hisopados, anales, vaginales y bucales, tomados durante las autopsias realizadas en 2011, que permanecían en el Laboratorio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires.

La existencia de estas muestras fue confirmada el 11 de marzo, tras un requerimiento formal. Su localización fue posible a partir de un trabajo de trazabilidad de actas de secuestro y constancias de remisión, realizado por la Unidad Fiscal junto al Cuerpo de Investigaciones Fiscales, CIF, que permitió reconstruir el recorrido del material y detectar elementos no utilizados en la investigación original.

Posteriormente, una comisión integrada por un fiscal y personal del Servicio de Biología Molecular del CIF se trasladó a Buenos Aires, verificó la existencia del material y procedió a su traslado a Salta bajo estrictos protocolos. Del procedimiento participó también el agregado de Seguridad Interior de la Embajada de Francia.

Los remanentes fueron trasladados por vía aérea y depositados en el laboratorio del CIF, donde se evalúa su estado de conservación y la posibilidad de aplicar nuevas técnicas de análisis genético que no estaban disponibles al momento de los hechos.

Cotejo de muestras

El objetivo es cotejar esos resultados con los perfiles masculinos detectados en Salta y con el perfil femenino identificado en Francia, en un intento por determinar si esos rastros pueden aportar nuevas líneas de investigación.

En ese marco, el exhorto internacional, solicitado el 5 de febrero de 2026 y autorizado el 9 de ese mes por el Juzgado de Garantías 1, a cargo de la entonces jueza Ada Zunino, hoy defensora general de la Provincia, contempla además la posibilidad de que fiscales y especialistas en biología molecular viajen a Francia. Entre las medidas previstas figuran la toma de declaración a peritos, la inspección de laboratorios y el contraste de resultados.

De manera preliminar, se indicó que la jueza francesa Emmanuelle Robinson fue designada para intervenir en el trámite en París, mientras se aguarda la respuesta formal para avanzar con las diligencias.

En paralelo a esta línea investigativa, la fiscalía también dispuso nuevas medidas de cotejo genético en el ámbito local. En ese contexto, fue citada Beatriz Yapura, esposa de Santos Clemente Vera, para la extracción de ADN con fines comparativos. Sin embargo, la mujer no se presentó a la audiencia ni accedió al hisopado, lo que reavivó la polémica en torno a las decisiones adoptadas en esta nueva etapa.

Medida cuestionada

En diálogo con El Tribuno, el defensor de Vera, el abogado José Vargas, cuestionó la medida y recordó el derrotero judicial de su defendido. "Hace casi 15 años Santos Clemente Vera colaboró como guía con los policías que buscaban a las mujeres francesas por toda la quebrada de San Lorenzo. De guía pasó a imputado y luego a condenado", sostuvo.

Vera había sido acusado por el doble homicidio, pero el 30 de diciembre pasado el Tribunal de Impugnación de Salta, en su Sala IV, resolvió su sobreseimiento definitivo. Se encontraba en libertad desde el 11 de diciembre de 2023.

El único condenado en la causa es Gustavo Lasi, quien en 2014 recibió una pena de 30 años de prisión por doble homicidio calificado, abuso sexual agravado y robo calificado, tras comprobarse la presencia de su ADN en los cuerpos de las víctimas.

A 14 años del crimen, la investigación vuelve a concentrarse en la evidencia genética. En ese escenario, la respuesta de Francia aparece como la pieza clave para avanzar en los cotejos pendientes y determinar si los perfiles detectados pueden reorientar la causa.

Otras ciataciones

A fin de corroborar o descartar una posible contaminación en laboratorio, tamién se citó a la médica legista, quien practicó la autopsia, así como operadoras y genetistas del laboratorio de Huellas Genéticas de la Universidad de Buenos Aires, quienes aportaron sus perfiles en la última visita realizada por la Unidad Fiscal, y personas del entorno del condenado por el hecho y del resto de los imputados.

Todas estas personas citadas comparecieron voluntariamente, con excepción de la pareja de Santos Clemente Vera.

Una vez procesadas las muestras genéticas obtenidas en estas citaciones, se realizarán los cotejos con el perfil femenino obtenido en los estudios efectuados por los expertos de Francia.

La Unidad Fiscal aclara que estas diligencias no se realizarán sobre los remanentes de muestras recientemente trasladadas desde el laboratorio de la Universidad de Buenos Aires, respecto de las cuales se analiza la posibilidad de realizar otros estudios genéticos con participación y colaboración con las autoridades judiciales de Francia.