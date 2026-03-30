Semana Santa en Salta: recorridos, circuitos religiosos y experiencias para todos

La ciudad de Salta despliega una amplia agenda de propuestas para Semana Santa con actividades que combinan turismo religioso, cultura y experiencias guiadas. Desde recorridos históricos por templos emblemáticos hasta circuitos urbanos y propuestas gastronómicas, la oferta se extiende entre el 30 de marzo y el 4 de abril con opciones gratuitas y otras con reserva previa.

Uno de los ejes centrales será la “Experiencia Catedral”, una visita guiada gratuita en la Catedral Basílica (España 558) que permitirá conocer su riqueza arquitectónica e histórica, incluyendo la Sacristía y el Museo Catedralicio. Se realizará el lunes 30 y martes 31 de marzo a las 17.

En la parroquia San Juan Bautista de la Merced (Caseros 857), se ofrecerán las “Visitas Mercedarias”, recorridos de 45 minutos que incluyen el patrimonio artístico y la historia de la orden mercedaria. Habrá salidas entre el 30 de marzo y el 4 de abril en distintos horarios.

También se destacan propuestas como el “Salta Free Tour”, bajo el eje “Patrimonio y espiritualidad”, con salidas desde Plaza 9 de Julio, y el “Circuito de la Trinidad”, guiado por Carolina Verónica Ghione, que recorre iglesias mellizas y espacios clave del turismo religioso local.

Entre las alternativas más convocantes aparece el “Circuito de las 7 Iglesias”, una tradición de Semana Santa que invita a recorrer templos históricos de la ciudad. A esto se suma el “City tour caminando”, que incluye paradas en el Cabildo, el MAAM, la iglesia San Francisco y el monumento a Güemes.

En el complejo San Francisco (Córdoba 15), habrá visitas guiadas al Museo de Arte Sacro, recorridos por pasadizos ocultos y la posibilidad de subir al campanil, considerado el más alto de Latinoamérica. Además, el miércoles 1 de abril se realizará el mapping “Luces de Paz y Bien”, un espectáculo audiovisual nocturno.

La oferta se completa con propuestas como el “City tour vehicular religioso”, organizado por la Agencia del Peregrino, que incluye el cerro San Bernardo, el monumento a Güemes y templos históricos; y experiencias gastronómicas como el taller “Cómo hacer tu propia humita”, en Peña del Olivo (Caseros 342), centrado en la cocina de vigilia.

Las actividades, con diferentes modalidades y horarios, buscan posicionar a Salta como uno de los destinos más elegidos del país para vivir la Semana Santa, con una combinación de fe, tradición y turismo.