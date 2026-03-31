Grave ciberataque nacional: el Ministerio de Salud y la Policía de Salta, entre los afectados

Un ciberataque de gran escala golpeó al Estado argentino y tuvo impacto directo en áreas sensibles de la provincia. Entre los organismos alcanzados se encuentran los ministerios de Seguridad, Salud y sistemas vinculados a la Policía de Salta, lo que encendió alertas por la posible filtración de información crítica.

La ofensiva fue detectada en la noche del lunes y, según especialistas, habría sido ejecutada por el grupo Chronus Team. El ataque generó más de 28 filtraciones de datos en simultáneo y afectó tanto a dependencias nacionales como provinciales, en una operación coordinada sin antecedentes recientes por su magnitud.

De acuerdo a los primeros reportes, bases de datos policiales y sistemas de gestión quedaron expuestos en varias jurisdicciones del país, incluyendo Salta. Además del área de seguridad, el ciberataque también impactó en sectores vinculados a la salud pública, lo que amplía la preocupación por el alcance de la información comprometida.

El episodio se suma a un contexto creciente de amenazas digitales en Argentina, que durante 2025 se ubicó entre los países más atacados de la región. La magnitud del hecho vuelve a poner en discusión la capacidad de protección de los sistemas estatales, especialmente en áreas clave como seguridad y salud.

Respuesta del Ministerio de Seguridad

Ante las consultas de El Tribuno relacionadas con la amenaza de un grupo de hacktivistas que habría afectado a distintas instituciones del país, el Ministerio de Seguridad de Salta informa que en el organismo se implementan de manera permanente medidas de seguridad informática destinadas a la protección de los sistemas de gestión de datos, con acciones que se reforzaron desde octubre de 2025.

La semana pasada, un grupo de delincuentes informáticos que opera a nivel internacional emitió una amenaza de megafiltración de datos privados pertenecientes a más de 30 organismos públicos y privados de Argentina, entre ellos la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el Banco Central, fuerzas policiales de distintas provincias, ministerios del Ejecutivo Nacional y obras sociales de Mendoza y Buenos Aires, entre otros.

En el caso de Salta, se registró una afectación en servidores de almacenamiento de datos institucionales de la Policía sin que ello haya generado impacto en el funcionamiento normal de los sistemas.

Frente a esta situación, el Ministerio de Seguridad realizó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Provincial de Ciberdelito. Por el caso interviene también la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia de la Nación. Asimismo, desde el Ministerio de Seguridad de Salta se trabaja con el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Informáticos, dependiente de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, en acciones preventivas para mitigar este tipo de accionar delictivo que constituye una problemática a nivel mundial.