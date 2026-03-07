Qué hay para ver: los estrenos de marzo de las plataformas Disney+, Netflix, HBO Max, Apple TV y Prime Video

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Durante marzo, los servicios de streaming presentan un calendario cargado de novedades que incluye producciones originales, nuevas temporadas de series populares y películas que prometen convertirse en tendencia.

Disney+ trae la temporada 2 de “Daredevil: Born Again”, con el regreso a la superheroína Jessica Jones (Krysten Ritter) como personaje invitado. Y si la nostalgia “millennial” es insistente una opción es el programa especial “Hannah Montana 20th Anniversary Special”,

El plato fuerte de Prime Video en marzo es la serie “Scarpetta”, protagonizada por Nicole Kidman, y “Young Sherlock”, sobre los inicios como detective de un joven Sherlock Holmes cuando era estudiante en la Universidad de Oxford.

En Netflix, Tommy Selby está de regreso. El antihéroe interpretado por el ganador del premio Oscar Cillian Murphy en la serie “Peaky Blinders” (2013-2022) es el protagonista de la película “Peaky Blinders: The Inmortal Man”. La otra gran apuesta de Netflix en marzo es el estreno de la temporada 2 de “One Piece”,

Los hermanos Duffer, luego de haber concluido “Stranger Things”, son los productores de una nueva serie de horror, género que nunca decepciona a los espectadores: “Something Very Bad is Going to Happen”. Y los fans de la serie “Reacher” podrán ver a su protagonista Alan Ritchson en “War Machine”, una película que combina el género bélico con la ciencia ficción.

Tres títulos concentran la atención en HBO/HBO Max. La más llamativa es la tercera temporada de “The Comeback”, con Lisa Kudrow, la recordada Phoebe en “Friends”.

Además, Steve Carell vuelve a una serie de televisión en “Rooster”, en la que interpreta a un profesor universitario que se entromete en la vida estudiantil de su hija. Y David Harbour, Jason Bateman y Linda Cardellini protagonizan la miniserie “DTF St. Louis” sobre un triángulo amoroso.

A continuación, el detalle de cada plataforma.

Disney+

Temporada 2 de "Daredevil: Born Again", en Disney+.

“American Monster” (temporada 7-8). Estreno: 7 de marzo

“Ghost Elephants”. Estreno: 8 de marzo

“Sunny Nights” (temporada 1). Estreno: 11 de marzo

“Rooster Fighter” (Hulu). Estreno: 15 de marzo

“Sentimental Value” (Hulu, solo en EE.UU.). Disponible: 23 de marzo

“Hannah Montana 20th Anniversary Special”. Estreno: 24 de marzo

“Daredevil: Born Again” (temporada 2). Estreno: 24 de marzo

“Magicampers”. Estreno: 24 de marzo

“If It’s Tuesday… It’s Murder”. Estreno: 30 de marzo

Netflix

Cillian Murphy y Barry Keoghan en "Peaky Blinders: The Inmortal Man", en Netflix.

Blue Therapy – 4 de marzo

– 4 de marzo Street Flow 3 – 4 de marzo

– 4 de marzo Vladimir – 5 de marzo

– 5 de marzo Peaky Blinders: The Immortal Man – 6 de marzo (EE.UU.) / 20 de marzo (LatAm y España)

– 6 de marzo (EE.UU.) / 20 de marzo (LatAm y España) War Machine – 6 de marzo

– 6 de marzo Boyfriend on Demand – 6 de marzo

– 6 de marzo The Dinosaurs (documental) – 6 de marzo

(documental) – 6 de marzo The TikTok Killer – 6 de marzo

– 6 de marzo Downton Abbey: The Grand Finale – 7 de marzo

– 7 de marzo Nuremberg – 7 de marzo

– 7 de marzo Sesame Street: Volume 2 – 9 de marzo

– 9 de marzo One Piece (temporada 2) – 10 de marzo

– 10 de marzo Age of Attraction – 11 de marzo

– 11 de marzo The Man in the High Castle (temporadas 1-4) – 11 de marzo

(temporadas 1-4) – 11 de marzo Virgin River (temporada 7) – 12 de marzo

– 12 de marzo Esa noche – 13 de marzo

– 13 de marzo BTS The Comeback Live – 21 de marzo

– 21 de marzo Something Very Bad is Going to Happen – 26 de marzo

– 26 de marzo Aún es de noche en Caracas – 27 de marzo

– 27 de marzo BTS The Return (documental) – 27 de marzo

Prime Video

Nicole Kidman en "Scarpetta", en Prime Video.

Young Sherlock – 4 de marzo

– 4 de marzo Scarpetta – 11 de marzo

– 11 de marzo Roofman – 16 de marzo

– 16 de marzo Invincible (temporada 4) – 18 de marzo

– 18 de marzo Meal Ticket – 19 de marzo

– 19 de marzo Deadloch (temporada 2) – 20 de marzo

– 20 de marzo Jury Duty Presents: Company Retreat – 20 de marzo

– 20 de marzo Zeta – 20 de marzo

– 20 de marzo Mercy – 22 de marzo

– 22 de marzo Pretty Lethal – 25 de marzo

– 25 de marzo Bait – 25 de marzo

– 25 de marzo House of David (temporada 2) – 27 de marzo

HBO Max

Lisa Kudrow en la temporada 3 de "The Comeback", en HBO.

DTF St. Louis – 1 de marzo

– 1 de marzo Fackham Hall – 6 de marzo

– 6 de marzo Women’s Hell – 6 de marzo

– 6 de marzo Rooster – 8 de marzo

– 8 de marzo Fukushima: A Nuclear Nightmare – 10 de marzo

– 10 de marzo Mira: Life After Divorce – 13 de marzo

– 13 de marzo Born to Bowl – 16 de marzo

– 16 de marzo The Whole Story with Anderson Cooper: What Happened to Nancy Guthrie? – 17 de marzo

– 17 de marzo Colosio: Political Assassination – 19 de marzo

– 19 de marzo The Comeback (temporada 3) – 22 de marzo

– 22 de marzo From the World of John Wick: Ballerina – 27 de marzo

Apple TV+

Temporada 5 de "For All Mankind", en Apple TV.