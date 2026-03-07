Qué hay para ver: los estrenos de marzo de las plataformas Disney+, Netflix, HBO Max, Apple TV y Prime Video

inicia sesión o regístrate.
Durante marzo, los servicios de streaming presentan un calendario cargado de novedades que incluye producciones originales, nuevas temporadas de series populares y películas que prometen convertirse en tendencia.
Disney+ trae la temporada 2 de “Daredevil: Born Again”, con el regreso a la superheroína Jessica Jones (Krysten Ritter) como personaje invitado. Y si la nostalgia “millennial” es insistente una opción es el programa especial “Hannah Montana 20th Anniversary Special”,
El plato fuerte de Prime Video en marzo es la serie “Scarpetta”, protagonizada por Nicole Kidman, y “Young Sherlock”, sobre los inicios como detective de un joven Sherlock Holmes cuando era estudiante en la Universidad de Oxford.
En Netflix, Tommy Selby está de regreso. El antihéroe interpretado por el ganador del premio Oscar Cillian Murphy en la serie “Peaky Blinders” (2013-2022) es el protagonista de la película “Peaky Blinders: The Inmortal Man”. La otra gran apuesta de Netflix en marzo es el estreno de la temporada 2 de “One Piece”,
Los hermanos Duffer, luego de haber concluido “Stranger Things”, son los productores de una nueva serie de horror, género que nunca decepciona a los espectadores: “Something Very Bad is Going to Happen”. Y los fans de la serie “Reacher” podrán ver a su protagonista Alan Ritchson en “War Machine”, una película que combina el género bélico con la ciencia ficción.
Tres títulos concentran la atención en HBO/HBO Max. La más llamativa es la tercera temporada de “The Comeback”, con Lisa Kudrow, la recordada Phoebe en “Friends”.
Además, Steve Carell vuelve a una serie de televisión en “Rooster”, en la que interpreta a un profesor universitario que se entromete en la vida estudiantil de su hija. Y David Harbour, Jason Bateman y Linda Cardellini protagonizan la miniserie “DTF St. Louis” sobre un triángulo amoroso.
A continuación, el detalle de cada plataforma.
Disney+
- “American Monster” (temporada 7-8). Estreno: 7 de marzo
- “Ghost Elephants”. Estreno: 8 de marzo
- “Sunny Nights” (temporada 1). Estreno: 11 de marzo
- “Rooster Fighter” (Hulu). Estreno: 15 de marzo
- “Sentimental Value” (Hulu, solo en EE.UU.). Disponible: 23 de marzo
- “Hannah Montana 20th Anniversary Special”. Estreno: 24 de marzo
- “Daredevil: Born Again” (temporada 2). Estreno: 24 de marzo
- “Magicampers”. Estreno: 24 de marzo
- “If It’s Tuesday… It’s Murder”. Estreno: 30 de marzo
Netflix
- Blue Therapy – 4 de marzo
- Street Flow 3 – 4 de marzo
- Vladimir – 5 de marzo
- Peaky Blinders: The Immortal Man – 6 de marzo (EE.UU.) / 20 de marzo (LatAm y España)
- War Machine – 6 de marzo
- Boyfriend on Demand – 6 de marzo
- The Dinosaurs (documental) – 6 de marzo
- The TikTok Killer – 6 de marzo
- Downton Abbey: The Grand Finale – 7 de marzo
- Nuremberg – 7 de marzo
- Sesame Street: Volume 2 – 9 de marzo
- One Piece (temporada 2) – 10 de marzo
- Age of Attraction – 11 de marzo
- The Man in the High Castle (temporadas 1-4) – 11 de marzo
- Virgin River (temporada 7) – 12 de marzo
- Esa noche – 13 de marzo
- BTS The Comeback Live – 21 de marzo
- Something Very Bad is Going to Happen – 26 de marzo
- Aún es de noche en Caracas – 27 de marzo
- BTS The Return (documental) – 27 de marzo
Prime Video
- Young Sherlock – 4 de marzo
- Scarpetta – 11 de marzo
- Roofman – 16 de marzo
- Invincible (temporada 4) – 18 de marzo
- Meal Ticket – 19 de marzo
- Deadloch (temporada 2) – 20 de marzo
- Jury Duty Presents: Company Retreat – 20 de marzo
- Zeta – 20 de marzo
- Mercy – 22 de marzo
- Pretty Lethal – 25 de marzo
- Bait – 25 de marzo
- House of David (temporada 2) – 27 de marzo
HBO Max
- DTF St. Louis – 1 de marzo
- Fackham Hall – 6 de marzo
- Women’s Hell – 6 de marzo
- Rooster – 8 de marzo
- Fukushima: A Nuclear Nightmare – 10 de marzo
- Mira: Life After Divorce – 13 de marzo
- Born to Bowl – 16 de marzo
- The Whole Story with Anderson Cooper: What Happened to Nancy Guthrie? – 17 de marzo
- Colosio: Political Assassination – 19 de marzo
- The Comeback (temporada 3) – 22 de marzo
- From the World of John Wick: Ballerina – 27 de marzo
Apple TV+
- Hijack (final de temporada) – 4 de marzo
- The Hunt – 4 de marzo
- Twisted Yoga – 13 de marzo
- Imperfect Women – 18 de marzo
- For All Mankind (temporada 5) – 27 de marzo
