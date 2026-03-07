DC presentó el primer tráiler de “Lanterns”, la nueva serie de Linterna Verde

El universo de DC continúa expandiéndose en televisión y esta semana se conoció el primer tráiler de Lanterns, la serie que llevará nuevamente a la pantalla a los integrantes del legendario cuerpo de Linternas Verdes. El adelanto fue difundido por la plataforma HBO Max y ofrece un primer vistazo al enfoque narrativo que tendrá la producción.

La historia estará centrada en dos de los personajes más conocidos del universo del cómic: Hal Jordan y John Stewart. Ambos forman parte del Cuerpo de Linternas Verdes, una organización intergaláctica encargada de mantener el orden en distintos sectores del universo.

Según se observa en el tráiler, la trama seguirá a Jordan -un veterano del cuerpo- y a Stewart -un nuevo recluta- mientras investigan un misterioso asesinato ocurrido en una pequeña localidad de Estados Unidos. El caso, aparentemente aislado, terminará revelando una conspiración mucho mayor que podría tener implicancias para todo el universo.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del adelanto es su tono. Lejos de centrarse únicamente en la acción o en el despliegue de poderes, la serie parece apostar por una narrativa más cercana al thriller y al drama policial, con una estética más sobria y una fuerte dinámica entre mentor y aprendiz.

La producción forma parte del nuevo plan creativo que DC desarrolla bajo la conducción de James Gunn, quien impulsa una reorganización del universo audiovisual de la compañía con películas y series interconectadas.

Lanterns contará con una primera temporada de ocho episodios y su estreno está previsto para 2026 en la plataforma HBO Max, donde buscará convertirse en una de las piezas centrales del renovado universo de DC en televisión.