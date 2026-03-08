Las obras en los municipios se definen con encuestas a los vecinos

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, confirmó que las obras que se proyectan para los municipios del norte provincial comenzarán a definirse a partir de una encuesta realizada por el Gobierno de Salta para conocer cuáles son las prioridades de los vecinos en cada región. Según explicó, la ejecución de los proyectos podría comenzar entre abril y mayo.

Las definiciones surgieron tras una reunión que mantuvieron intendentes y funcionarios con el jefe de Gabinete de la Provincia, Sergio Camacho, quien planteó, días pasados, una nueva metodología de trabajo territorial. El encuentro formó parte de una agenda que comenzó con los municipios de los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia, con el objetivo de coordinar acciones entre la Provincia y las comunas para optimizar recursos y servicios.

Zigarán explicó a El Tribuno que Camacho organizó la planificación provincial dividiendo el territorio en cinco regiones, para analizar las necesidades específicas de cada zona. "Separó la provincia en cinco regiones. A nosotros nos toca la del norte, donde están Rivadavia San Martín y Orán. La separación está buena porque cada región tiene necesidades distintas", señaló.

Según detalló, en ese esquema se realizó un relevamiento para conocer qué demandas prioriza la población en cada área. "Eso implicó una gran encuesta en donde la gente por regiones tiene mirada distinta de cómo cree que el Gobierno o las necesidades que ellos tienen. En algunas resalta más seguridad o salud, en otras infraestructura escolar", explicó.

85 por ciento del presupuesto de cada municipio se gasta en pago de salarios. Las obras, relegadas.

El interventor indicó que los resultados del estudio fueron presentados a los intendentes durante la reunión y que el objetivo es orientar las futuras obras en función de lo que expresaron los vecinos. "Ya la hizo el Gobierno de la Provincia y nos la pasó. Hizo la exposición punto por punto, porcentaje por porcentaje, de lo que la gente quiere en cada región", afirmó.

Priorizar inversión

Zigarán señaló que el contexto económico obliga a priorizar con mayor precisión las inversiones públicas. "Esto implica que, en un panorama de crisis, si te quedan tiros no le podés errar. Hay que ser muy puntual", sostuvo.

En ese sentido, advirtió que la caída de la recaudación impacta tanto en la Provincia como en los municipios. "Este es el séptimo mes que cae la recaudación a nivel nacional. El mes de febrero fue casi el 9% y meses para atrás parecido", explicó.

Por ese motivo, anticipó que la cantidad de obras será menor a la de años anteriores, aunque se buscará que respondan directamente a las demandas de la población. "Vamos a empezar a tener obras después de abril o mayo, pero no la cantidad que se venía haciendo", indicó.

De acuerdo con el interventor, cada municipio deberá ahora elaborar su propio listado de prioridades para avanzar en los convenios con el área de Infraestructura. "Cada uno de nosotros tiene que hacer un listado de su municipio para encuadrar dentro de las necesidades que quiere la gente. Cuando se lancen de nuevo los convenios entre los municipios y la Provincia, hagamos las cosas que la gente quiere", remarcó.

De acuerdo al parte oficial, Camacho indicó que el objetivo es lograr eficiencia operativa y de tiempos, mejorando la capacidad de respuesta de todas las áreas de Gobierno en concordancia con las administraciones municipales. "Hay temas que se resuelven con fondos, otros con gestión", dijo, al mencionar los inconvenientes sanitarios y comerciales en la frontera con Bolivia: "Vamos a acompañar a los intendentes en el planteo que deban hacer ante Nación", puso como ejemplo el funcionario.