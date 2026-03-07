"Tengo jugadores para clasificar a un Regional, como mínimo"

Con la vara bien alto. El club San Antonio siempre fue uno de los principales protagonistas del torneo Anual de la Liga Salteña y ostenta el bicampeonato con la Copa Salta. La entidad dirigida por Gabriel Arias decidió apostar fuerte a otro año muy competitivo y designó como técnico a José Montaño, de reconocida experiencia y con objetivos claros: solo ganar. A su paso por varios equipos salteños, además de trabajar en Chile y Bolivia, se le suma un título nacional y dos como subcampeón nacional Sub-15 en el Campeonato de Ligas argentinas. En un mano a mano con El Tribuno muestra su proyecto, en medio de la preparación para el Anual 2026, que se iniciaría el mes próximo.

¿Cuándo comenzaste con los entrenamientos?

Comenzamos el día 23 de febrero. Con pruebas y esas cosas y viendo los chicos del club.Y a partir de esta semana, el club firmó un convenio con el ejército, con artillería. Y empezamos a entrenar adentro del predio del ejército, al lado de Popeye. Nuestro preparador físico es militar. Es el teniente Gonzalo Pereyra. Tiene su gimnasio ahí y a 10 metros tenemos la cancha de fútbol. Un día como ayer de lluvia, no lo perdimos al entrenamiento porque se metieron en el gimnasio y trabajaron fuerza. Hoy trabajaron de nuevo un poco de fuerza y después trabajamos en cancha con mi ayudante Campo.

¿Y cómo se compone tu equipo?

El equipo técnico se compone con Gonzalo Pereyra en la preparación física, Fernando García es mi ayudante de campo y José Chocobar que se encarga de la utilería. Estamos en la búsqueda de un preparador de arquero. Con respecto al plantel, hay un mix de algunos chicos del club y varios que han llegado. Por decirte Aldo Gordillo, Darío Galván, que ya estuvo en el club, Sebastián Espinosa, que viene de Pellegrini junto con Mario Bernal y Lucas González y los hermanos Botelli. (desde Entre Ríos se sumaría el "Demonio" Vargas).

¿Qué les falta para completar el plantel?

Yo creería que está en un 70 y 80 por ciento, más alguna sorpresita que pueda aparecer. Por mi experiencia, tengo jugadores para estar obligados a clasificar a un Regional, como mínimo y más. De todos modos hoy nos enfocamos más en el presente. Tengo casi 38 jugadores y quiero bajarlo a 30".

Hablame de tu experiencia fuera del país...

Estuve por México en pandemia. Trabajé en una franquicia de Rosario Central. Con el tiempo decidí volverme porque lo económico no era bueno. Pero con la pandemia el panorama en realidad no era bueno, como en todos lados. En Chile me fue bien. Estuve dirigiendo cinco años en el ascenso, el tercera división (como el Federal A) y realmente fue una gran experiencia en una categoría muy competitiva.

¿Y con La Villa, cuál va a ser tu "línea"?

Apuntamos a la gente nueva y a la experiencia. Hoy el reglamento de la Liga Salteña de Fútbol te obliga a mirar también para abajo, porque vos tenés que poner tres Sub-18 dentro de la formación de lo que vos citás. Sí o sí.

¿Y qué tal son los juveniles que vos ves y los del semillero de Salta?

En general, tengo mucha experiencia con seleccionados Sub-15 en Salta, en donde estuve durante tres períodos. Estuve con una linda camada como la 2000, en donde estaba el "Pollo" Rojas, Luciano Jiménez, que pasó por Newells, Huracán, Chacarita y Central Norte. Y el año pasado jugué la final del Torneo de Ligas en el predio de Ezeiza y nos consagramos campeones, al igual que el Sub-13 de Salta, para marcar un hecho histórico, en donde una sola provincia consagró dos campeones en un mismo torneo. Además logré dos subcampeonatos nacional al perder por penales en Viedma y en Ezeiza.

¿Y cómo llegas a la Villa...?

Ya en dos oportunidades me habían llamado y no habíamos cerrado por diferentes motivos. Generalmente era porque me iba a trabajar afuera. Y en este caso me llamó el presidente Gabriel Arias, allá por diciembre, cuando yo dejo de trabajar en Rosario de la Frontera, en el regional. Así me junté con Arias los primeros días de este año, nos pusimos de acuerdo y comenzamos a trabajar.

¿Y tu esquema de juego?

A mí me gusta mucho el juego de posesión, pero con los años terminás jugando de acuerdo a los jugadores que vos tengas. Además jugás de acuerdo a lo que el oponente te puede llegar a ofrecer, pero obviamente si uno siempre quiere sentirse identificado con un sistema de juego, siempre va a terminar decidiendo de acuerdo a las características de los jugadores que vos tenés. Entonces tu modelo de juego siempre va a depender de los jugadores que vos tengas.