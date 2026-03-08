Irán se disculpó con países vecinos y Trump lo amenazó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que Irán "se ha rendido ante sus vecinos" y prometió que las fuerzas estadounidenses lanzarán un ataque "muy duro" contra la República Islámica.

Trump hizo esta afirmación en su red Truth Social después de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirmara que su país ha decidido poner fin a los ataques contra los países vecinos, a menos que sea atacado desde esos territorios.

"Irán, que está siendo golpeado brutalmente, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, a los que ha prometido no dispararles más", escribió Trump.

Trump atribuyó esta supuesta rendición al "implacable ataque de Estados Unidos e Israel", países que lanzaron una ofensiva el pasado sábado contra la República Islámica en la que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en el poder desde 1989.

El presidente estadounidense calificó a Irán como "el perdedor de Oriente Medio" y anunció que "hoy (por ayer) recibirá un golpe muy duro".

"Debido a la mala conducta de Irán, estamos considerando, para su destrucción total y muerte segura, zonas y grupos de personas que hasta ahora no habíamos considerado como objetivos", advirtió.

Pezeshkian, quien forma parte del Consejo de Liderazgo, formado tras la muerte de Alí Jamenei, pidió disculpas a los países vecinos por las ofensivas iraníes lanzadas tras los ataques estadounidenses e israelíes, al mismo tiempo que les llamó a que "no se conviertan en instrumentos del imperialismo".

"El Consejo de Liderazgo decidió ayer poner fin a los ataques contra países vecinos, a menos que Irán sea atacado desde esos territorios", aseguró en un mensaje grabado y emitido por la televisión estatal.

Balance militar

Trump afirmó ayer que el Ejército de EEUU ha destruido 42 buques de Irán, su marina, su fuerza aérea y sus telecomunicaciones tras una semana de la guerra.

"Lo estamos haciendo muy bien en Irán. Ven el resultado y ha sido asombroso. Hemos eliminado 42 buques de la Marina, algunos de ellos muy grandes, en tres días. Ese fue el fin de la Marina. También hemos eliminado su fuerza aérea, hemos eliminado sus comunicaciones", declaró el mandatario en Miami.

El líder republicano aseveró que "han desaparecido las telecomunicaciones en Irán" y defendió que Estados Unidos le "hizo un favor al mundo" con la guerra.

También afirmó que, en una escala del 1 al 10, la ofensiva de EEUU se merece una calificación de 15.

"No sé cómo se comunican (en Irán), pero creo que van a idear algo. No está funcionando muy bien y son malas personas, son muy malas personas", insistió.

Cazas de EEUU usan bases británicas

Los bombarderos estadounidenses llegados en las últimas horas a la base de la RAF de Fairford (suroeste de Inglaterra) han empezado a operar desde allí en misiones defensivas, informó ayer el ministerio de Defensa.

Un portavoz dijo que Estados Unidos utiliza las bases en "operaciones defensivas específicas para evitar que Irán dispare misiles hacia la región" del golfo Pérsico y ponga en riesgo vidas de ciudadanos británicos.

El ministerio también indicó que varios cazas Typhoon y F-35 de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica sobrevuelan actualmente Jordania, Catar y Chipre para proteger el espacio aéreo.

El viernes llegó a RAF Fairford el Rockwell B-1 Lancer, un avión estratégico supersónico estadounidense que puede transportar hasta 24 misiles de crucero, tras lo cual ayer aterrizaron al menos otros tres bombarderos.

Además de esa base en Inglaterra, el Gobierno británico puso a disposición de la Fuera Aérea de Estados Unidos otra base en la isla de Diego García en el océano Índico.

Aunque el Reino Unido no participa formalmente en los ataques de EEUU e Israel contra Irán iniciados el pasado sábado, el primer ministro británico, Keir Starmer, autorizó el 1 de marzo el uso de bases de la RAF para destruir en origen misiles iraníes dirigidos a países donde hubiera intereses y ciudadanos británicos.