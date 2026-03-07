Confort y tecnología: Brook Motors lanzó la nueva Ram Dakota 4x4

En una jornada marcada por la expectativa y la participación de clientes desde temprano, Brook Motors realizó en el Centro de Convenciones de Limache la presentación oficial en Salta de la nueva Ram Dakota, un modelo que combina confort, tecnología y diseño robusto para posicionarse como una de las propuestas más fuertes dentro del mercado de pick-ups medianas.

El evento comenzó alrededor de las 11 de la mañana y reunió a clientes, familias y fanáticos de la marca que se acercaron para conocer el nuevo vehículo y participar de test drive exclusivos, una experiencia que permitió probar en primera persona las prestaciones de la camioneta.

Durante la presentación, los organizadores destacaron que la llegada del modelo marca un nuevo capítulo para la marca. "La leyenda continúa", remarcaron al presentar la Dakota, una camioneta pensada tanto para el trabajo como para el uso familiar o recreativo.

Un modelo confortable

La nueva Ram Dakota se destaca por su motorización 2.2 Multijet con 200 caballos de fuerza, combinada con caja automática 4x4 de ocho velocidades, lo que le permite ofrecer una conducción ágil tanto en ruta como en terrenos exigentes.

Además, incorpora un importante paquete tecnológico y de seguridad que incluye un moderno sistema de visualización con cámara de 540 grados, un recurso que mejora la visibilidad y facilita las maniobras durante la conducción.

El diseño interior también fue uno de los aspectos que llamó la atención de los asistentes, especialmente por el confort y el espacio disponible . Desde la organización destacaron la amplitud del habitáculo y la facilidad de acceso a los asientos traseros, un detalle que sorprendió a quienes pudieron subir y recorrer el vehículo durante el evento.

Dos versiones

La nueva Ram Dakota llega al mercado en dos versiones diferenciadas:

* Warlock, orientada a quienes buscan aventura y desempeño off-road.

* Laramie, con un perfil más urbano, detalles cromados y accesorios exclusivos.

Ambas versiones conservan el ADN robusto característico de la marca, pero con enfoques pensados para distintos tipos de usuarios.

Otro detalle destacado es su versatilidad: la camioneta está diseñada para adaptarse tanto a tareas laborales como a viajes familiares o actividades deportivas. Incluso, según explicaron desde la firma, es la única pick-up en la que puede transportarse una bicicleta dentro de su caja, una característica que apunta directamente a los amantes del deporte y la aventura.

Buena respuesta

El gerente de Brook Motors, Ramón Aguirre, destacó la respuesta de los clientes que se acercaron al evento. "Estamos muy contentos con este lanzamiento. Hubo una muy buena respuesta del público y muchos clientes se acercaron desde temprano para conocer la Ram Dakota y participar del test drive", señaló. Aguirre explicó además que el nuevo modelo llega para competir en el segmento de pick-ups medianas de una tonelada, uno de los más importantes del mercado.

"Es un vehículo 4x4 que tiene todo lo que el conductor necesita en tecnología, seguridad y confort. No tenemos dudas de que va a ser un éxito", afirmó.

Financiación y reservas

Desde la concesionaria informaron que ya comenzaron a registrarse reservas del nuevo modelo y que existen distintas alternativas de financiación para los interesados. Entre ellas, se destaca una financiación de hasta 30 millones de pesos a tasa cero, además de la posibilidad de acceder mediante plan de ahorro con adjudicación asegurada a partir de la cuota dos.

Cómo conocerla

El evento en el Centro de Convenciones se extendió hasta las 14.30 con pruebas de manejo abiertas para los clientes, quienes pudieron recorrer el predio, conocer los detalles del vehículo y vivir la experiencia de conducción.

Quienes deseen conocer más sobre la nueva Ram Dakota o realizar un test drive pueden acercarse a Brook Motors, ubicado en Ruta 9, kilómetro 1592, en el ingreso a la ciudad de Salta, o contactarse a través de sus redes sociales para agendar una prueba de manejo.

Con esta presentación, la nueva Ram Dakota desembarca en el mercado local con una propuesta que combina confort, tecnología y versatilidad, reafirmando el espíritu de una pick-up que busca continuar su legado en una nueva generación.