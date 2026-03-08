"Su sueño de rendirnos se lo llevarán a la tumba", lanzó Pezeshkian

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió ayer que Estados Unidos e Israel "se llevarán su sueño de rendirnos a la tumba", al responderle al mandatario Donald Trump que amenazó a la república islámica con ataques de "extrema dureza".

A través de un video difundido desde su oficina, Pezeshkian señaló: "La idea de que Irán se rendirá incondicionalmente es un sueño que nuestros enemigos se llevarán a la tumba".

Trump había exigido el viernes "la rendición incondicional" de Irán, a una semana de los bombardeos en ese país que asesinaron al líder supremo, Ali Jamenei, y provocaron la muerte de 53 estudiantes en una escuela.

En este sentido, el jefe de Estado iraní lamentó que "sin respetar ninguna de las leyes internacionales, bombardean cualquier lugar que desean y no se abstienen de atacar escuelas, hospitales y diversos centros en el país".

Pezeshkian indicó que el régimen desistió de atacar las naciones vecinas, a las cuales pidió disculpas.

Nueva oleada

Pese a que Teherán anunció que no atacará a los países vecinos, ayer un ciudadano pakistaní residente en Dubái murió después de que una metralla procedente de un dron que fue interceptado por las defensas aéreas emiratíes cayera sobre su vehículo, la cuarta persona que fallece en el país desde el inicio de los ataques iraníes a sus vecinos del golfo Pérsico hace una semana.

Según el gobierno de Dubái, esta oleada de ataques también causó un "incidente menor" en la fachada de una torre de la zona de Dubái Marina, fruto de las intercepciones de los proyectiles enviados por Irán.

Los sistemas antiaéreos de Emiratos Árabes Unidos respondieron ayer a una oleada de "misiles y drones" enviados desde Irán, que resultaron en fuertes explosiones que se escucharon por toda la ciudad.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) reportaron la intercepción de 15 misiles balísticos y 119 drones.