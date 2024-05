Los casos penales de violencia de género no debieran prescribir

La posible prescripción de una causa grave por delitos de violencia de género en contra de una mujer tuvo mucha repercusión y en medio de esta polémica posibilidad de que aquel caso no llegara a juicio, tal como lo solicitara la fiscal actuante, un abogado del Instituto de Género del Colegio de Abogados, aseguró que esta problemática fue recepcionada "muchas veces" por el activismo jurídico feminista.

El caso de María Celeste Vila -quien espera desde mediados de julio del 2020 que la justicia avance con el proceso que promovió contra el padre de sus hijos-; muestra la revictimización que padecen las mujeres que denuncian violencia de género de parte de la justicia, dijo el letrado.

Además de la necesidad de recursos, desde económicos y de tiempo que requieren para poder avanzar en los procesos promovidos.

La mujer, en pleno embarazo salió a través de nuestro medio, tal vez como último pedido de ayuda, para evitar que se dicte la prescripción de la acción penal que lleva adelante desde hace años.

Acoso, violencia y amenazas

Celeste Vila aseguró que solo desea que se lleve a juicio oral y público a su expareja, acusado de acoso, violencia y amenazas, debate que fue suspendido en dos oportunidades. María Celeste aseguró que ella es "una más" de las mujeres que padecen el retardo de la justicia.

Estos reclamos, aseguró el abogado Nicolás Maldonado del Instituto de Género del Colegio de Abogados, fueron recepcionados "muchas veces" por el activismo jurídico feminista. Destacó que si bien el retraso de la justicia es en todos los casos general, advirtió que en estos tipos de denuncias tiene "un plus la situación de vulnerabilidad de la mujer víctima" y destacó el "delito continuado" que se dan en estos casos.

Y dijo: "Por ejemplo, una mujer que denuncia un hecho de violencia el 10 de mayo, seguramente no será el primero ni el último que suceda" , y agregó que a esa denuncia además devienen en otras situaciones a la par que debe soportar la mujer, como las represalias. Si bien aclaró que no se refiere al caso en particular, si marcó ciertos parámetros que se repiten en los diferentes casos de este tipo. "Lo primero que veo es el desgaste, que le suspendan constantemente las audiencias, que le hagan ir al hijo a cámara Gesell", indicó.

Hartazgo

Mientras que, en segundo lugar marcó "los factores externos que llevan al hartazgo". Entre ellos, "la relación asimétrica de poder que no se suspende más allá del proceso penal, como por ejemplo si sigue con el proceso qué le va pasar en cuanto a su integridad física, o si el padre decidirá cortar la cuota alimentaria de sus hijos, o si por tener que faltar al trabajo por hacer trámites, lo perderá", repasó.

Estos motivos, aseguró el abogado, fueron analizados por el activismo judicial feminista y advierten que "debería haber modificación respecto a la prescripción" que en "casos de delitos con pena de prisión, el plazo de prescripción no puede ser menor a dos años", aclaró. Por ello, indicó que la reflexión que emana de los movimientos académicos es que en caso de prescripción, se realicen" los juicios por la verdad", para "confirmar lo sucedido como parte de resarcir el daño".

Consultado por si son muchos los procesos que terminan por este motivo, advirtió que "normalmente, cuando se dicta la prescripción no se sabe porque la víctima ya se cansó de esperar los pasos procesales y desiste" . Esto, indicó, lleva a que en muchos desistan incluso, antes de llegar a juicio y "no quiera constituir querella, y no se le puede imponer obligación a la víctima el impulso del proceso, es obligación del Ministerio Publico Fiscal que a su vez son los más interesados en llegar a juicio", explicó.

Causa Celeste

La polémica acerca de la prescripción surgió de la causa de María Celeste Vila originada en la fiscalía de Claudia Geria; después pasó a la fiscalía de Luján Sodero, funcionaria que pidió elevarla a juicio, mientras abrió una causa en contra de la demandante. Esa causa fue dos veces desestimada por el juez de Garantías Rodríguez Pipino y apelada el mismo número de veces, impidiendo que se realice la audiencia de juicio.