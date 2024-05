Familiares y amigos piden justicia por el joven asesinado el fin de semana en Rosario de la Frontera

Esta mañana, familiares, amigos y vecinos de Octavio Luna, el joven de 21 años de edad que fue asesinado y enterrado a la orilla del río Rosario, se hicieron presentes en la Fiscalía de Rosario de la Frontera para pedir justicia.

Vale recordar que el crimen cometido en el barrio Ramón Abdala, este fin de semana, se habría desarrollado en medio de una ingesta de alcohol. Según lo que se supo horas después, una mujer se comunicó al 911 advirtiendo que su hijo de 21 años junto a su hermana menor de 15 años de edad, le dieron muerte a un joven amigo, posteriormente, el cuerpo fue enterrado con arena y ripio.

En medio de la manifestación, los familiares de Luna, fueron atendidos por el Fiscal Penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra en representación del Fiscal Nicolás Rodríguez, quien está a cargo de la causa.

“Recién terminamos de hablar con el Fiscal López Ibarra y nos dijo que iban a pedir la condena máxima para el culpable”, expresó a la prensa una prima de la víctima y señaló en cuanto al resto de los implicados; “nos dijeron que al ser menor de edad, no los pueden condenar, los otros culpables y los involucrados son sus tres hermanos; una chica de 17 años, uno de 15 y otro de 14 años”.

“Hasta el momento, el único detenido es el mayor de edad, que tiene 21 años y desde la Fiscalía nos aseguraron que iban a pedir la condena máxima y que es la primera vez que piden algo así en nuestra ciudad”, manifestó la mujer.

Quién era Octavio

A su vez, aseveraron que Octavio, quien trabajaba vendiendo leche, era un joven tranquilo y una buena persona. “Mi primo era una persona muy buena que no se metía con nadie y no tenía ningún tipo de problema con nadie, sin embargo, no solo lo mataron sino que se enseñaron con él y hasta se dieron con el gusto de enterrarlo”, señalaron.

“Mi hermano, hace un tiempito estaba trabajando en un emprendimiento vendiendo leche, realmente era un chico muy laburante por eso queremos que todos los involucrados se pudran en la cárcel y que paguen por lo que le hicieron”, dijo uno de los hermanos. Por otro lado, pidieron la colaboración de potenciales testigos del hecho.

“El fiscal nos transmitió que esto no solo se basan en los dichos, sino que necesitamos que la gente que ha escuchado algo o sabe cómo pasaron las cosas, es muy importante que testifique para la condena llegue al límite y se haga justicia, que es lo único que queremos”, expresaron los familiares y agregaron “y si hay algún abogado que nos pueda representar, que nos quiera colaborar en todo el tema procesal para que los culpables paguen, dejamos a disposición nuestro número de teléfono para que se comuniquen conmigo, ya que yo soy quien se va a encargar de lo administrativo a mi tía; 3876-618312”.

La madre de la víctima, desesperada y llena de congoja manifestó: “yo como madre, que tengo tanto dolor en mi corazón, pido la condena máxima para ese asesino”.

“Es un delito muy grave”

A su turno, el fiscal López Ibarra, declaró ante la prensa que el crimen cometido en contra de Luna, es “un delito muy grave”. “El fiscal que está interviniendo en la causa, es el doctor Nicolás Rodríguez López quien está en una audiencia preestablecida en Metán y yo estuve hace unos instantes recibiendo a la madre y el padre de Octavio Luna”, indicó, e informó: “la audiencia de imputación se llevó a cabo esta mañana, de las personas que estarían a prima face, no olvidemos que esto es un hecho que se descubrió el sábado a la siesta, es decir que llevamos dos días, pero igual se hicieron muchos adelantos de pruebas, entonces ya tenemos personas a quienes imputar por un delito que es muy grave, de hecho, es uno de los más graves previstos dentro del código penal”.

Detalló que, “hay un detenido mayor de edad y tres menores edad. Al ser menores, obviamente que hay una intervención por parte del Juzgado de Menores que son quienes van a determinar las reglas que se llevarán a cabo respecto a ellos.

En diálogo con la familia de Octavio, quedaron en aportarnos más pruebas y en hacernos llegar un listado con personas y testigos, ya todo lo que sirva para aclarar la causa, nunca está demás.