Crimen en Rosario de la Frontera: hay cuatro hermanos imputados

Después del macabro hallazgo de un cuerpo semienterrado en el río Rosario de la localidad de Rosario de la Frontera, los investigadores imputaron a cuatro personas en las últimas horas, todos hermanos entre sí. Sin embargo, solo uno de ellos se encuentra en calidad de detenido.

Octavio Luna, de 21 años, habría sido agredido fatalmente cuando en la mañana del sábado se encontró cerca del río con los hermanos acusados, quienes se hallaban bajo los efectos del alcohol y alguna droga. En ese contexto, Luna fue atacado y asesinado a puñaladas y una fuente extraoficial indicó que podría haber algo más grave en la conducta de los atacantes que todavía no fue aún esclarecido. Tras consumar el crimen, la madre de los hermanos acusados los denunció, al presumir que los mismos habían cometido una atrocidad en contra del joven Luna.

El fiscal Nicolás Rodríguez López imputó de forma provisional al joven de 21 años y a dos adolescentes de 15 años, un varón y una mujer, por el delito de homicidio calificado por ensañamiento, alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas. Además, a una adolescente de 17 años por el delito de encubrimiento agravado de ese delito.

Mientras las tareas de investigación continúan, el fiscal Rodríguez López informó que durante la mañana del lunes los familiares del fallecido fueron recibidos en la sede fiscal y puestos al tanto de las actuaciones.

Manifestación

Familiares y amigos pidieron el lunes justicia por el joven asesinado el fin de semana en Rosario de la Frontera.

Esa mañana hubo una manifestación en la Fiscalía para pedir la condena máxima para los involucrados en el aberrante suceso. El crimen de Octavio Luna se habría cometido en el barrio Ramón Abdala en una ingesta de drogas y alcohol. Según lo que se supo horas después, una mujer se comunicó al 911 advirtiendo que su hijo de 21 años junto a su hermana menor de 15 años de edad le dieron muerte a un joven amigo. Tras esta declaración la policía halló el cuerpo del joven asesinado a puñaladas y semienterrado en la playa del río Rosario, tapado con arena y ripio.

En medio de la manifestación, los familiares de Luna fueron atendidos por el fiscal Penal de Rosario de la Frontera, Oscar López Ibarra, en representación del fiscal Nicolás Rodríguez, quien está a cargo de la causa.

"Recién terminamos de hablar con el fiscal López Ibarra y nos dijo que iban a pedir la condena máxima para el culpable", expresó a la prensa una prima de la víctima, y señaló en cuanto al resto de los implicados, "nos dijeron que al ser menores de edad no los pueden condenar, los otros culpables y los involucrados son sus tres hermanos; una chica de 17 años, uno de 15 y otro de 14 años", informó la entrevistada.

"Hasta el momento el único detenido es el mayor de edad, que tiene 21 años, y desde la Fiscalía nos aseguraron que iban a pedir la condena máxima y que es la primera vez que piden algo así en nuestra ciudad", manifestó la mujer.

Los familiares aseveraron que Octavio, quien trabajaba vendiendo leche, era un joven tranquilo y una buena persona. "Mi primo era una persona muy buena, que no se metía con nadie y no tenía ningún tipo de problema con nadie, sin embargo, no solo lo mataron sino que se ensañaron con él y hasta se dieron con el gusto de enterrarlo", señalaron los familiares del joven.

Por el momento se desconoce el móvil del homicidio y verdaderamente quién lo materializó. Todo está en investigación, se dice.

La madre de la víctima, por su parte manifestó: "Yo como madre tengo tanto dolor en mi corazón que solo me queda pedir la condena máxima para los asesinos".