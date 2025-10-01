Volcó un camión de combustible en la Ruta 51: el chofer fue rescatado

A las 7:30 de hoy, un camión de combustible protagonizó un violento vuelco en la Ruta Nacional 51, a la altura del kilómetro 55, en la zona conocida como Ingeniero Maury. El siniestro se produjo en un tramo de alta circulación, lo que generó una rápida movilización de los servicios de emergencia.

Según fuentes oficiales de Gendarmería Nacional, el chofer del camión, cuya identidad aún no fue confirmada, sufrió politraumatismos debido al impacto. Inmediatamente, el personal de bomberos de Campo Quijano se hizo presente en el lugar, realizando un rescate complicado para extraer al conductor del vehículo volcado.

El equipo médico, junto con una ambulancia, atendió al hombre en el puesto sanitario local, antes de ser trasladado a Hospital Francisco Herrera en busca de una atención especializada. Afortunadamente, la víctima se encuentra fuera de peligro, aunque su estado sigue siendo monitoreado de cerca.

Restricción del tránsito

La Ruta 51 fue parcialmente interrumpida en ambos sentidos debido al derrame de combustible. Las autoridades pidieron precaución a los conductores que circulaban por la zona, ya que el material peligroso debía ser contenido rápidamente para evitar otros incidentes. A pesar de las restricciones, el personal de Gendarmería, en conjunto con Bomberos y Policía, logró agilizar la limpieza de la vía.

El vuelco del camión sigue siendo investigado, aunque se descarta que haya sido causado por factores climáticos. Peritos se encuentran en el lugar realizando las inspecciones correspondientes.