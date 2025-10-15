¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

22°
15 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Tolar Grande
Colegio Profesional de Psicomotricistas
Seguridad urbana en Salta
Griselda Galleguillos
Doble femicidio en Córdoba
Día Mundial de la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal
Siniestro vial
Caso Vicente Cordeyro
muerte de un interno
Siniestro vial

Pudo ser una tragedia: un colectivo repleto de pasajeros chocó contra un caballo en plena ruta

Un micro de La Veloz del Norte que viajaba desde Salta capital hacia Joaquín V. González y El Quebrachal impactó contra un caballo que cruzaba la Ruta Nacional 16, a la altura de El Tunal. El conductor logró mantener el control del vehículo y evitó un desastre mayor.
Miércoles, 15 de octubre de 2025 10:31
Los Bomberos Voluntarios de El Galpón debieron actuar para sacar al chofer herido tras el choque entre un colectivo y un caballo en la Ruta Nacional 16.
La noche del martes estuvo a punto de convertirse en una tragedia en el sur de la provincia. Un colectivo de larga distancia de La Veloz del Nortem repleto de pasajeros, chocó contra un caballo que se encontraba sobre la Ruta Nacional 16, en el kilómetro 644, cerca de El Tunal, departamento de Anta.

El siniestro ocurrió cerca de las 23 horas, cuando el micro -que había partido desde la ciudad de Salta con destino a Joaquín V. González y El Quebrachal- se encontró de frente con el animal que deambulaba por la calzada. El chofer, que actuó con rapidez, realizó maniobras para evitar una colisión mayor y logró estabilizar el vehículo, evitando así una tragedia que pudo tener consecuencias fatales.

El impacto fue inevitable: el parabrisas del colectivo quedó destrozado y el conductor sufrió heridas leves, aunque no hubo pasajeros lesionados. En tanto, el caballo murió en el acto y quedó tendido sobre la banquina. A pocos metros, se halló otro equino sin vida, lo que hace sospechar que ambos animales vagaban juntos por la ruta al momento del choque.

Cerca de la medianoche, los pasajeros permanecían varados a la espera de otro colectivo que los trasladara a destino. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Salta y Bomberos Voluntarios de El Galpón, quienes asistieron al conductor y controlaron el tránsito en la zona hasta el retiro de los animales.

El siniestro volvió a poner en el tapete la presencia de animales sueltos en rutas nacionales y provinciales, un problema recurrente en los caminos del interior salteño, que ha provocado múltiples accidentes en los últimos años.

 

