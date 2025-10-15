Pudo ser una tragedia: un colectivo repleto de pasajeros chocó contra un caballo en plena ruta

La noche del martes estuvo a punto de convertirse en una tragedia en el sur de la provincia. Un colectivo de larga distancia de La Veloz del Nortem repleto de pasajeros, chocó contra un caballo que se encontraba sobre la Ruta Nacional 16, en el kilómetro 644, cerca de El Tunal, departamento de Anta.

El siniestro ocurrió cerca de las 23 horas, cuando el micro -que había partido desde la ciudad de Salta con destino a Joaquín V. González y El Quebrachal- se encontró de frente con el animal que deambulaba por la calzada. El chofer, que actuó con rapidez, realizó maniobras para evitar una colisión mayor y logró estabilizar el vehículo, evitando así una tragedia que pudo tener consecuencias fatales.

El impacto fue inevitable: el parabrisas del colectivo quedó destrozado y el conductor sufrió heridas leves, aunque no hubo pasajeros lesionados. En tanto, el caballo murió en el acto y quedó tendido sobre la banquina. A pocos metros, se halló otro equino sin vida, lo que hace sospechar que ambos animales vagaban juntos por la ruta al momento del choque.

Cerca de la medianoche, los pasajeros permanecían varados a la espera de otro colectivo que los trasladara a destino. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Salta y Bomberos Voluntarios de El Galpón, quienes asistieron al conductor y controlaron el tránsito en la zona hasta el retiro de los animales.

El siniestro volvió a poner en el tapete la presencia de animales sueltos en rutas nacionales y provinciales, un problema recurrente en los caminos del interior salteño, que ha provocado múltiples accidentes en los últimos años.