Cayó una banda ligada al clan de "Mameluco" Villalba

Una banda narco vinculada al clan liderado por Miguel Angel "Mameluco" Villalba fue desarticulada en el conurbano bonarense. El megaoperativo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal incluyó allanamientos ordenados por la jueza federal Alicia Vence. Hubo ocho detenidos y se secuestraron nueve kilos de cocaína, diez de marihuana, 100 dosis de tusi, un arsenal de armas y medio millón de dólares.

La investigación se desprendió del operativo "Droga Salvaje", realizado en febrero de 2022, que puso tras las rejas a jefes de la organización comandada por "Mameluco" Villalba, acusados de vender pasta base adulterada con fentanilo y provocar la muerte de 24 personas. Con la profundización de las pesquisas se descubrió que la estructura se había reorganizado en distintos barrios del partido San Martín. Se cree que los nuevos integrantes serían los mismos que en 2022 difundieron un video con amenazas contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.