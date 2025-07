Cayó el presunto ladrón del Templete San Cayetano

Tras una semana de incertidumbre, la Policía de Salta logró detener al hombre acusado de haber perpetrado el robo en el Templete San Cayetano, ubicado en la zona oeste de la capital salteña. Se trata de un sujeto de 29 años, capturado durante un operativo realizado en una vivienda del barrio Santa Rita, en el marco de una causa que lleva adelante la Fiscalía Penal 1 junto al Juzgado de Garantías 1.

El hecho que conmocionó al barrio Vicente Solá ocurrió en la madrugada del pasado sábado 12 de julio. Según detallaron desde la fuerza, el delincuente escaló los muros del predio, violentó una reja de hierro y forzó la puerta de ingreso a la sacristía, desde donde sustrajo equipos esenciales para las celebraciones religiosas, entre ellos proyectores, consolas de sonido, micrófonos inalámbricos y elementos litúrgicos. El valor estimado de lo robado supera los 3 millones de pesos.

La denuncia fue presentada por el encargado del templo luego de que una colaboradora que realiza tareas de limpieza advirtiera los daños y diera la voz de alerta. "Ella nos llamó esa mañana, consternada, para avisarnos que habían violentado la entrada", relató el capellán Abdon Martín Kundu, responsable del templo, en diálogo con Radio Salta.

"Rompieron la reja y la puerta de la sacristía. De ahí sacaron lo que pudieron, aunque algunos parlantes grandes no pudieron llevárselos porque el paso era muy angosto", explicó el religioso. Para los integrantes de la comunidad parroquial, el golpe no fue solo material: la misa debió ser suspendida por falta de sonido. “Por suerte, no tocaron a nuestro amigo Cristo ni profanaron nada sagrado”, añadió con mezcla de alivio y tristeza.

El Templete San Cayetano es uno de los epicentros de la devoción popular en Salta. Cada 7 de agosto, miles de fieles se congregan allí para rendir homenaje al patrono del pan y del trabajo. Este robo no solo interrumpió una celebración religiosa, sino que afectó de lleno los preparativos para la festividad patronal. Los equipos sustraídos eran los que se usaban para amplificar la misa central, proyectar imágenes y acompañar el rezo comunitario.

Desde la parroquia recordaron que todos los elementos habían sido adquiridos gracias a la solidaridad de los fieles, mediante colectas, rifas y donaciones. Por eso, pidieron a la sociedad que se mantenga alerta ante la posible venta ilegal de estos objetos. “Esto no se resuelve solo con rezos. Necesitamos que la comunidad esté atenta. Si alguien recibe un ofrecimiento sospechoso, que llame al 911”, reclamaron desde el templo.