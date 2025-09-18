PUBLICIDAD

21°
18 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Actividad física
Siniestro vial
jimmy kimmel
Violencia
Marcos Ginocchio
plaza de la ex Palúdica
Agencia Provincial Salta Deportes
Camara de Diputados
Siniestro vial de Salta

 Un colectivo embistió a un auto con tres chicos en el acceso norte de la UCASAL

 Un ómnibus del Corredor 3 de Saeta chocó contra un Toyota Corolla que estaba detenido para dar paso en una de las salidas de la Universidad Católica de Salta (UCASAL). En el vehículo viajaban tres menores, que resultaron ilesos pero sufrieron un fuerte susto. Tanto la conductora del auto como el chofer del colectivo dieron alcoholemia negativa.
Jueves, 18 de septiembre de 2025 09:31
Un colectivo chocó en la parte trasera a un Toyota Colora que iba con una madre y tres menores.
El susto fue mayúsculo en la mañana de este jueves en el acceso norte de la UCASAL, cuando un colectivo del Corredor 3 de Saeta embistió a un Toyota Corolla en el que viajaban tres menores. A pesar del fuerte impacto, no se registraron heridos de gravedad, aunque los ocupantes del automóvil quedaron en shock.

Según relató la propia conductora del Toyota Corolla, ella se encontraba detenida para dar paso a otro vehículo que circulaba por la ruta cuando, en cuestión de segundos, el interno del Corredor 3 la chocó de lleno. “Fue un impacto fortísimo. Todo  los chicos están bien, pero el susto fue terrible”, afirmó en diálogo con los medios.

El oficial Palacios, presente en el operativo, explicó que el siniestro ocurrió sobre la mano que va de este a oeste, cuando el colectivo no pudo frenar a tiempo y colisionó contra el automóvil que había detenido la marcha en el ingreso a la ruta. “La ambulancia del Samec llegó rápidamente y atendió a los involucrados, que no presentaban lesiones graves”, precisó el uniformado.

Tanto la conductora del Corolla como el chofer del colectivo fueron sometidos al test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo en ambos casos. Sin embargo, los daños materiales en el automóvil fueron importantes.

El tránsito estuvo reducido durante varios minutos hasta que las autoridades terminaron con las pericias y el retiro de los vehículos siniestrados.

 

