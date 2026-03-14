Prisión preventiva por un intento de homicidio

La fiscalía solicitó prisión preventiva para un joven de 18 años quien intentó asesinar a un hombre mayor en el barrio San Justo.

El hecho ocurrió la noche del 8 de marzo en la zona sudeste de la ciudad de Salta. La víctima sufrió tres heridas de arma blanca y debió ser trasladada en código rojo al hospital San Bernardo, donde se confirmó que corrió riesgo de vida.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, imputó de forma provisional a un hombre de 18 años como autor del delito de tentativa de homicidio simple, previsto y reprimido en el artículo 79 del Código Penal.

Durante la audiencia de imputación fue asistido por defensa particular y el acusado se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, su prisión preventiva.

El pasado 8 de marzo por la noche un hombre de 30 años caminaba por inmediaciones de la cancha de barrio Primera Junta, fue interceptado por dos hombres. Tras un breve contacto, uno de ellos extrajo un cuchillo y le asestó tres puñaladas, una en el cuello, otra en el tórax y una tercera en la pierna izquierda. Luego de la agresión, el damnificado logró huir y pedir ayuda. Vecinos del lugar lo auxiliaron. Luego el Samec lo derivó en código rojo al hospital San Bernardo.

La víctima presentó tres heridas punzopenetrantes y desarrolló un neumotórax, por lo que debió recibir drenaje torácico. El profesional interviniente indicó que las lesiones implicaron riesgo de vida.

En el avance de las tareas investigativas, se logró individualizar a uno de los sospechosos y fue detenido.

Para la Fiscalía, la utilización de un cuchillo de gran tamaño y las zonas vitales del cuerpo atacadas, como lo son el cuello y el tórax, evidencian la potencialidad letal del ataque y permiten sostener, de manera provisional, la imputación por tentativa de homicidio.